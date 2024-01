“Vamos a salir adelante”: Ramón Ulloa lidera campaña de captación de socios en Puerto Montt para jugar en Segunda División

Un descenso tan dramático como inesperado fue el que la temporada pasada sacó del profesionalismo a Deportes Puerto Montt, club que este año inició una campaña de captación de socios para generar los recursos necesarios que le permitan jugar en el torneo de Segunda División, y de la mano de una reconocida figura televisiva de Canal 13.

El periodista y lector de noticias, Ramón Ulloa, quien no dudó en ir en ayuda del club salmonero debido a su origen puertomontino y a su casi desconocido vínculo con la institución deportiva.

El incondicional Ramón Ulloa

“Crecí en Puerto Montt y jugué en la infantil, juvenil y alcancé a ser parte del primer equipo con el mítico (entrenador) Hernán ‘Clavito’ Godoy’ que me llevó a una pretemporada, pero a finales de febrero ya me vine a estudiar a Santiago”, recuerda con un dejo de nostalgia el quincuagenario profesional en conversación con lun.com.

“El club nación en el profesionalismo en 1984 y antes yo era colocolino, pero cuando apareció el equipo todo cambió. Empecé a jugar y fui capitán en la juvenil. Mi gran ídolo fue el Cóndor (Roberto) Rojas. Deportes Puerto Montt fue campeón nacional amateur, ahí se construyó el estadio Chinquihue y ese capítulo está en el libro de Ignacio Valenzuela que se llama ‘¡Al estadio, al estadio!’”, agrega el comunicador que es uno de los rostros visibles de la campaña de captación de socios que inauguró el club en sus redes sociales.

Ramón Ulloa fue víctima del robo de su auto a la salida de cine en La Reina

“Se aprovechó el vuelo y se lanzó al profesionalismo con Osorno y Valdivia. Todos los que eran fanáticos de otros clubes migramos al de la ciudad. Me hice fanático y lo he seguido por todos lados cerca de Santiago cuando tengo tiempo y había partidos de Primera B. Fui a Talca, San Felipe, Valparaíso, Quillota, La Calera, Barnechea, La Pintana, y el descenso anterior contra Magallanes en Maipú. La tarde más horrible que recuerdo. Ahora volvimos a bajar y está difícil otra vez”, resume el periodista, que llegó a darle una mano al equipo de sus amores gracias a la gestión de los actuales dirigentes puertomontinos.

Arquero de Puerto Montt que golpeó de puño a hincha del club queda en libertad y su abogado pide que sea “tratado como víctima”

“El jefe de marketing me pidió colaboración, he conocido a directivos anteriores y cuando vol al estadio me invitan de las radios locales a comentar. Soy socio, renové mi compromiso con el club, y pareciera que todo se está moviendo para bien. Se necesita un proyecto serio y sé que están trabajando, haciendo un presupuesto y confiamos en que vamos a salir adelante. Mi hijo Salvador es de un club santiaguino, creció acá, pero tiene su camiseta de Puerto Montt y me acompaña al estadio cuando voy a ver al equipo”, contó.

La puertoton de Ramón Ulloa

“No es fácil salir de la Segunda y volver a la Primera B. Es muy difícil, pero nuestro descenso fue tan dramático que estamos con ganas de seguir. Puerto Montt es una plaza grande, con promedios de tres mil personas y un estadio hermoso y no solo de Chile. No es una plaza para que desaparezca del fútbol profesional y hay que salvarlo”, prosiguió.

“Para mí es un gusto y un compromiso. Tengo que ayudar en lo que pueda. Cuando uno compite y viste una camiseta el sentimiento es muy distinto. Se traspasa a la piel”, finalizó.

“¡Ahí quedaste Ramón Ulloa!”: Monserrat Álvarez realizó íntima confesión a Roberto Cox

Arquero de Puerto Montt pasa a control de detención por golpear a un hincha y se expone a ser formalizado por “violencia en los estadios”