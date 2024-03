“Jugaron como equipo chico, ratón”: figura de la U en el Superclásico respondió al brutal ninguneo de Arturo Vidal

Aunque ya han pasado 48 horas del histórico triunfo de la U ante Colo Colo en el estadio Monumental, los coletazos del Superclásico siguen generando polémica, y en esta ocasión, por el nuevo ninguneo de Arturo Vidal al club e hinchas azules y la respuesta del goleador del partido, Israel Poblete.

“Bien la U, los felicito por el triunfo, no digo nada de eso. Solo dije que veremos quién levanta la copa a fin de año, eso es lo importante. Hay que felicitarla aunque jugaron como equipo chico, ratón, ratón, pero ganaron los tres puntos y listo, se acabó”, señaló el King en sus redes sociales, plataforma en la que aseguró que “nosotros tenemos un partido más importante que la chucha ahora, para estar con los mejores de Sudamérica, ahí debe estar Colo Colo”.

El ninguneo de Arturo Vidal

“No quiero sonar soberbio. Pero si nos concentramos y jugamos como el segundo tiempo, le vamos a ganar a todos en el Campeonato. Hay tiempo para recuperarnos. Y tenemos que apuntar a la Libertadores”, apuntó el volante albo, quien en sus historias de Instagram ya le había dado un golpe al ego de los universitarios, al burlarse por los pocos hinchas de la U que fueron a celebrar el triunfo a Plaza Baquedano.

“Es difícil pelear todos los torneos. Voy a tener que agrandar la casa para poner un par de copas más. Un partido no me cambia nada, he perdido mil veces, pero he ganado muchas más”, señaló por su parte en Twitch, donde confirmó ya estar “mejor de la pierna, no es la rodilla”.

“Era muscular, el partido de ayer (domingo) fue un ensayo para el miércoles (ante Sportivo Trinidense). Agradecer a los colocolinos, apoyaron hasta el final, cantaron con más fuerza cuando terminó el partido. Esos son garreros de verdad. Este año vamos por todo, promesa que vamos a celebrar al final del año, levantando el título”, afirmó.

La respuesta de la U a Vidal

Los dichos del King no pasaran inadvertidos en el cuadro laico, donde su figura, Poblete, aseveró este martes en conferencia de prensa que la U ganó con justicia el Superclásico.

“Es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto lo que piensa, pero no lo comparto. No fuimos a jugar como equipo chico. Salimos a presionar alto, les tuvimos la pelota, los atacamos harto y los complicamos. No voy a entrar en polémicas por sus dichos. Nosotros nos enfocamos en seguir creciendo como equipo y como club”, señaló el volante universitario.

“Lo que diga Arturo Vidal, es personal. Sabemos lo importante jugador que es. Pero yo no le voy a responder. No corresponde. Lo respeto como jugador. Yo me enfoco en lo que será el próximo partido ante O’Higgins”, finalizó.