“La Roja” del Tigre Gareca tiene su estreno este viernes ante Albania: a qué hora es y dónde ver el partido

Finalmente este viernes 23 de marzo será el estreno oficial del “Tigre” Ricardo Gareca en la banca de la Selección Chilena, durante el partido amistoso que disputará “La Roja” ante su par de Albania en Parma, Italia.

El partido se enmarca en el primero de los dos amistosos que tiene pactado el equipo de Gareca en Europa, siendo el segundo de ellos el que se disputará ante Francia en Marsella el próximo martes 26 de marzo.

Y aunque todavía no hay claridad de quiénes serán los once chilenos elegidos por el “Tigre” Gareca para saltar a la cancha inicialmente, el proceso no ha estado exento de dificultades incluso antes de los amistosos, ya que el entrenador ha tenido que llamar a varios futbolistas a última hora por lesiones de los primeros convocados.

Así, y pese a que en un inicio dijo que no llamaría a Ben Brereton principalmente porque el chileno-británico no maneja bien el idioma español, Gareca cambió de opinión a inicios de esta semana, convocándolo luego de liberar a cuatro jugadores por lesión, entre ellos por el desvanecimiento en plena cancha de Javier Altamirano en Argentina.

Recomendados

En ese sentido, salieron de la nómina además de Altamirano, Diego Valdés, Erick Pulgar y Carlos Palacios, sumándose Esteban Pavez, Alexander Aravena y Lucas Assadi al ya mencionado Ben Brereton.

A ellos también se sumó a última hora Francisco Sierralta, quien juega en el Watford Football Club de Inglaterra, luego que Guillermo Maripán se lesionara en uno de los entrenamientos previo a los amistosos, quedando descartado de los encuentros en Europa.

A qué hora es y dónde ver el partido amistoso de Chile y Albania

El partido amistoso de “La Roja” ante Albania en Italia se jugará a las 16:45 horas de Chile (20:45 horas en Parma), el que podrá verse a través de Chilevisión, canal que tiene los derechos para la transmisión del encuentro.