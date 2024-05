Cuatro episodios que explican el origen de la enemistad entre Jorge Valdivia y Juan Cristóbal Guarello

La reciente polémica que se dio esta semana entre el periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, y el retirado futbolista Jorge Valdivia, luego que el Mago acusara al comunicador de ningunear el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo, sólo avivó una enemistad que por casi una década ha mantenido enfrentados a ambas mediáticas figuras del fútbol nacional.

Y es que la aseveración del ahora comentarista deportivo de ESPN, respecto a que Guarello es uno de los periodistas que han generado un ambiente crítico en contra de los futbolistas, fue la mecha que prendió una nueva reacción del comunicador, quien en su espacio de “La hora de King Kong” arremetió contra Valdivia.

El cuadrilátero de Guarello y Valdivia

“Dijo que yo dije que Vidal estaba retirado y que Vidal estaba acabado. ¿Ya? Que encuentre, que demuestre (...) él tira un dato malo y exige que otro lo verifique. O sea, si tú tiras un dato malo, verifícalo tú, hazte responsable del dato. Que demuestre Valdivia, dónde he dicho yo que Vidal está acabado y está retirado. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Porque yo tengo una web donde hablo harto rato”, se defendió Guarello, quien incluso en esta ocasión llegó a desafiar al exfutbolista.

“Generalmente las cosas más polémicas son replicadas por los medios. Es googlear, es googlear nomás, no es mucho más, Jorge Valdivia. ¿Dónde? Y si lo encuentra, me retiro el periodismo. Si lo encuentra, me retiro del periodismo. Pero si no lo encuentra, me va a tener que pedir perdón”, señaló el periodista, que en su estilo, lapidó los últimos años de Valdivia en Colo Colo.

“El único retirado fue Valdivia dos años en Colo Colo. Pero eso se lo dije en su momento, lo dije en la radio, lo dije en la tele, lo dije en todos lados. Que jugó dos años gratis”.

Guarello lo mismo, hablan de lo personal cuando tienen que comentar de Arturo (Vidal) y así vamos sumando — Jorge Valdivia

Este nuevo round, en todo caso, no es único en la relación entre el periodista y el formado en Colo Colo, puesto que hace ya una década la historia de críticas de Guarello al Mago ha sido habitual.

Como en 2015, cuando con motivo de la Copa América en nuestro país, el rostro de Canal 13 poco o nada creyó a los intentos de Valdivia por dejar atrás su imagen de “borracho” en anteriores procesos de la Roja.

Que demuestre Valdivia, dónde he dicho yo que Vidal está acabado y está retirado. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Porque yo tengo una web donde hablo harto rato — Juan Cristóbal Guarello

“En al menos dos selecciones provocó graves líos disciplinarios por andar borracho en época de concentración. Provocó la caída de dos entrenadores debido a su irresponsabilidad”, afirmó Guarello, por aquellos días, uno de los comentaristas deportivos de radio ADN.

Para la Copa América Centenario, y según consigna redgol.cl, llegó otro round entre el Mago y Guarello, cuando el periodista acusó una desleal campaña del jugador para sacar de la banca de Chile al técnico Juan Antonio Pizzi.

“Es tan amigo del lote, que cuando hicieron un reparto de premio antojadizo y se apropiaron de los premios de los jugadores, Valdivia pese a que no cumplía con el requisito de los seis partidos jugados, también cobró (los premios)”, reveló.

Las críticas volvieron en 2018, pero en aquella ocasión con motivo del regreso del jugador a Colo Colo. “Jorge Valdivia, en Chile, arbitra, pero en Copa Libertadores no. Los árbitros se ríen de él”, aseveró.

El último episodio se dio en 2021, apenas Colo Colo salvó la categoría en un partido de promoción con la “U” de Concepción, encuentro que no jugó el volante, uno de los mejores pagados del plantel albo en medio de la pandemia de coronavirus.

“Se tiene que terminar el pensamiento mágico en el club. Ya operó con Jorge Valdivia, 25 millones de pesos al mes para un jugador que al final su aporte fue contar chistes en el camarín”, concluyó en Canal 13.