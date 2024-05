Coquimbo confirma retorno de Fernando Díaz a las prácticas del plantel profesional: “Tendré que dirigir muy bien abrigado”

Fueron varias las semanas que el entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, estuvo alejado de las canchas como consecuencia de un par de intervenciones médicas que debió realizarse luego de sufrir un shock séptico y una posterior neumonía.

Ausencia obligada para Díaz, quien este martes retomó la actividad al dirigir en la Cuarta Región las prácticas del plantel profesional pirata. Un reencuentro que este miércoles fue destacado en las redes sociales de la institución, donde el club celebró que “el profe volvió a la cancha”.

Un regreso que podría tener el entrenador en la banca de Coquimbo el próximo viernes, cuando visiten a La Calera en la Quinta Región (19:00 horas). Un hito que celebraron en el cuadro pirata: “Nuestro querido ‘Profe’ Fernando Díaz ya está en cancha junto a los piratas, que piensan en el desembarco de este viernes en La Calera”.

Tengo muchas ganas de dirigir, porque es lo que me gusta hacer. Mi trabajo y mi pasión — Fernando Díaz

“La recuperación ha avanzado bien. Hace unos días tuve el primer control broncopulmonar y el doctor me dijo que me encontraba bien. Hablé con él, le pregunté y me dio el permiso para volver a trabajar, aunque me advirtió que tardará al menos dos meses para que pueda recuperar la capacidad pulmonar”, señaló en lun.com el propio Díaz, quien incluso revela que “ya me sacaron los puntos y me retiraron un parchecito que me habían puesto y dejé de tomar algunos de los antibióticos”.

“Mantendré otros por algún tiempo y también algunos remedios, pero eso no impedirá que vuelva a la cancha. Me siento y estoy mejor que hace algunas semanas. De a poco estoy avanzando y retomando, y haciendo mi vida normal”, sinceró el técnico nacional, quien por varias semanas estuvo hospitalizado luego de realizarse dos intervenciones quirúrgicas por la neumonía que afectó a su pulmón derecho, parte del riñón y la pleura.

“De partida, debo mantener las sesiones de kinesiología para ir aumentando la capacidad pulmonar y recuperar la movilidad. Según me dijeron los doctores, en un mes podría recuperar mi cuerpo para hacer ejercicio e ir al gimnasio. Por ahora, no puedo hacer ninguna actividad que requiera fuerza, por lo que, fundamentalmente, camino”, contó.

“Al menos por las próximas semanas tendré que dirigir muy bien abrigado, tranquilo, sin tanto aspaviento, al estilo Carlo Ancelotti. O sea, mirando y dando instrucciones de afuera, tratando de evitar mis impulsos”, indicó el DT.

“Tengo muchas ganas de dirigir, porque es lo que me gusta hacer. Mi trabajo y mi pasión. Y la verdad es que volver también puede ser una buena terapia. La pasé mal, tuve dolores y mucha ansiedad en todo este período, y a pesar de que será de a poco, esto me va a ayudar mucho para la cabeza”, finalizó.