“No te equivoques conmigo”: revelan qué le dijo Almirón a Carlos Palacios por su pataleta al ser reemplazado en derrota de Colo Colo

Aunque ya han pasado algunos días de la inesperada derrota sufrida en el Campeonato Nacional frente a Deportes Copiapó (1-0), con sorteo de las llaves de octavos de final de Copa Libertadores en el medio, en Colo Colo la polémica discusión que sostuvieron Jorge Almirón con Carlos Palacios sigue estando en la mira de los medios deportivos.

Algo que quedó en evidencia en la señal deportiva de TNT Sports, donde uno de sus periodistas, Daniel Arrieta, entregó ayer una serie de sabrosos detalles respecto del diálogo que mantuvo el entrenador del Cacique con el jugador albo.

¿Qué le dijo Almirón a Carlos Palacios?

Todo, luego de un cambio que “La Joya” no consideró justo de parte de su jefe técnico, quien lo reemplazó promediando el segundo tiempo para intentar revertir una derrota que finalmente alejó a los albos a seis puntos del líder, Universidad de Chile (que en la última fecha venció por 2-1 a Everton, en Viña del Mar).

Si bien el propio Almirón dio por superado el impasse en la conferencia de prensa posterior al encuentro frente al equipo nortino, al afirmar que su discusión con Palacios “son cosas que pasan en el juego. A Carlos lo quiero mucho. Después hablaremos personalmente. Es un grupo muy sano, así que no hay nada para declarar”, lo cierto es que en el canal deportivo fueron más allá en el conflicto para aportar parte de lo que ambos protagonistas se dijeron.

Según pude averiguar, (Carlos Palacios) se manifestó contrario a la sustitución, no podría decir si hubo insultos o no (con Jorge Almirón) — Daniel Arrieta

“Él (Palacios) sale de la cancha y cuando va caminando a la banca, algo dice. Jorge Almirón lo escucha y de inmediato se levanta para recriminarle lo que dijo. Son calenturas de partido, pero al técnico de Colo Colo le molestó (lo que dijo el jugador)”, explicó Arrieta, quien si bien descartó que en ese momento hayan existido insultos del futbolista a su entrenador, dejó en claro que los dichos de Palacios sacaron de sus casillas al estratego argentino.