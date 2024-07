“Fue una experiencia”: Cortés sinceró lo que sintió al ser marginado por Gareca como tercer arquero en Copa América

Ya finalizada la disputa de la Copa América Estados Unidos 2024, con Argentina obteniendo el bicampeonato y la selección chilena prontamente eliminada del torneo continental, el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, sinceró sus sentimientos al ser marginado por el nuevo entrenador de la Roja de la titularidad indiscutida en el anterior proceso a ser el tercer portero durante la disputa del campeonato internacional.

Con un saldo de tres partidos jugados, ninguno de ellos con Cortés en el arco (jugaron Claudio Bravo y Gabriel Arias), y cero goles a favor, el seleccionado nacional se despidió rápidamente del torneo, con el guardameta del Cacique sin ser considerado.

La explicación de Brayan Cortés

Algo de lo que este lunes se refirió el iquiqueño, quien en la conferencia de prensa del club albo aseguró que pese a todo, su paso por la Copa América “fue una experiencia”, que a su juicio igual le sirvió “para mejorar como arquero”.

Me queda seguir sumando, mejorando. Soy autocrítico en ese sentido — Brayan Cortés

“Fue una experiencia. No me tocó participar pero uno aprende de los que están al lado tuyo, de la vivencia y para mejorar como arquero”, señaló el guardameta, quien aseveró que ahora que ya está de regreso en Colo Colo solamente “me queda seguir sumando” y “mejorando”.

“Soy autocrítico en ese sentido. Se nos vienen cosas importantes en Copa Libertadores. Sabemos a lo que juega Junior (su rival en los octavos de final del torneo sudamericano de clubes), lo que es Copa Chile (clasificaron a la final zonal tras vencer 1-0 a Santa Cruz) y el torneo. Tenemos que demostrar porqué somos el equipo más grande de Chile y tratamos de demostrarlo dentro del campo”, puntualizó.

Respecto de la polémica suscitada en Copa América por los campos de juego, evidenciada por entrenadores como Lionel Scaloni (Argentina) o Marcelo Bielsa (Uruguay), el portero indicó que en las que entrenó la selección nacional también presentaron problemas.

“A tono personal, no estuvieron óptimas o en buen estado. No puedo decir que estaban maravillosas las canchas porque no fue así, pero uno se adecua a esos temas”, contó.

“Las canchas no estaban en buen estado, las de entrenamiento estaban bien pero tampoco espectaculares. Uno se adapta y más allá no me voy a meter (...) estoy enfocado ahora en Colo Colo, la Copa América ya pasó”, finalizó.