Loreto Toloza confirma que volverá a dirigir luego de cumplir sanción de 30 fechas: “Sé lo que valgo, no dejaré que un castigo invalide 17 años de carrera”

La árbitro nacional Loreto Toloza confirmó que volverá a dirigir en el fútbol chileno luego de haber recibido junto a Cindy Nahuelcoy un castigo de 30 fechas del tribunal de penalidades de la ANFP por acusar a Julio Bascuñán de favorecer en sus designaciones arbitrales a Leslie Vásquez debido a una supuesta relación sentimental.

PUBLICIDAD

La denuncia que provocó un escándalo en el arbitraje nacional, también le significó a Toloza y Nahuelcoy un duro castigo desde el órgano jurídico del fútbol chileno, que no pudo corroborar la denuncia de ambas juezas.

El regreso al arbitraje de Loreto Toloza

Fue en el podcast “Sin Pelotas”, de la periodista deportiva Pamela Juanita Cordero, donde Toloza realizó un mea culpa respecto de la polémica denuncia y del efecto que tuvo en su carrera deportiva, a la cual aseveró regresará luego de haber sido madre.

Sé lo que valgo, no dejaré que un castigo invalide 17 años de carrera. En noviembre vuelvo a entrenar a Quilín, porque voy a retomar mi carrera arbitral — Loreto Toloza

“Una a veces toma decisiones que no son las correctas, como decimos en el fútbol, actúa en caliente. Todo esto que ha pasado me ha enseñado a que hay que aprender a conocer a la gente en quien confiar, también a estar serena en algunas decisiones, que no todo es lo que parece y que a veces una confía en gente que te da la espalda”, puntualizó.

“Este tema fue un aprendizaje para mí, me dolió mucho, me costó la carrera prácticamente, pero también me abrió la puerta para experimentar otro tipo de vida para mí. No pensé que iba a ser el modo en que iba a terminar mi carrera, aunque aún no ha terminado”, agregó Toloza, quien insistió en que esta enseñanza y su maternidad fueron los motivos de su retorno al arbitraje.

“Sé lo que valgo, no dejaré que un castigo invalide 17 años de carrera. En noviembre vuelvo a entrenar a Quilín, porque voy a retomar mi carrera arbitral, porque no se ha acabado”, señaló. “Quiero que mi hijo me vea arbitrando, me quedan cinco años de carrera y los voy a aprovechar hasta donde se pueda. Estoy un año castigada, pero se acaba y ahí retomo”, aclaró la profesional de 40 años.

“Muchas veces fui emocional en mi trabajo, pero siento que hoy debo ser solo profesional. Iré a la ANFP a cumplir mi rol profesional, voy a entrenar, a los partidos, a mi trabajo y regreso a mi casa. No seré tan emocional, un poco más dura quizás, pero voy a desarrollar mi trabajo profesional”, finalizó.