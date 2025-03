Alfredo Stöhwing desmiente a Aníbal Mosa por gresca en directorio de ByN: “Le ofreció a Carlos Cortés solucionar el tema a golpes”

Un contundente desmentido a la versión entregada por Aníbal Mosa respecto de la agresión que habría sufrido ayer de parte de Carlos Cortés durante la reunión de directorio de ByN, entregó el director de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, quien este jueves acusó al presidente de Colo Colo de haberle ofrecido dos veces irse a los puños al directivo para solucionar una diferencia de opinión entre ambos.

El otrora presidente del Cacique, parte del bloque Vial-Ruiz Tagle, opositor a la gestión del empresario pesquero, aseveró que la discusión entre Mosa y Cortés nunca llegó a los golpes, como dejó entrever el mandamás del Cacique, quien posterior a la gresca debió ser trasladado anoche a una clínica de la capital desde donde salió con un cuello y bota ortopédica.

El testimonio de Alfredo Stöhwing

“Aníbal Mosa le ofreció a Carlos Cortés solucionar el tema a golpes, afuera de la Casa Alba, en dos oportunidades. De manera que cualquier entrevero físico que se hubiera producido en realidad está totalmente producido, gatillado y propuesto por Aníbal Mosa, y Carlos Cortés jamás mencionó alguna de esas cosas”, indicó Stöhwing.

Según el directivo, fue “después de la segunda proposición de agarrarse a puñetes”, donde ambos dirigentes “se pararon e intentaron acercarse y ahí se produjo un entrevero de algunos minutos en que todos los directores trataban, yo me quedé sentado, observando esto y tratando de imprimir un poco de tranquilidad que no lo logré, se acercaron mutuamente y se produjo ahí un entrevero”.

“En algún momento se abalanza un poco más hacia delante Carlos Cortés, sujetados ambos por los demás directores, y Aníbal Mosa arranca hacia atrás y se tropieza con algo, que no pude ver, debajo de la mesa, y se cae”, agregó el expresidente albo.

Para Stöhwing, el principal culpable del escándalo fue Mosa, a quien acusó de haber protagonizado otros episodios de peleas contra funcionarios de la concesionaria, y ser responsable de “un show patético”, porque “no tiene absolutamente nada, ninguna lesión por golpes”.

“Lo lamento, porque me parece que un presidente de Colo Colo da un espectáculo muy triste”, dijo.

Las otras peleas de Aníbal Mosa

“Además les quiero decir una cosa que es bien importante, y lo más probable es que no lo sepa la prensa, porque hay dos casos que no han trascendido. Que este es el cuarto entrevero físico que tiene Aníbal Mosa con un director”, señaló.

“Les debo indicar que la primera vez, que yo recuerde, de las que se saben públicamente, fue con su vicepresidente Eduardo Loyola, en un restaurante, en que también terminó en el piso. Yo no estaba, pero sí vi el video. Posteriormente, tuvo un entrevero físico, violento, con el director Ángel Maulén en Colombia, que no se sabe ni ha trascendido mucho, por sacar unas fotos que a él no le parecieron adecuadas; y una tercera vez, en otro viaje, se agarró muy fuerte, a grito pelado, con muchos insultos de grueso calibre, con el director Droguett, y que lo presenció todo el plantel en el lobby”, contó el dirigente, quien al igual que avisó Mosa, pedirá las imágenes en video de la reunión para demostrar la culpabilidad del empresario sureño en el conato de gresca.

“Todas las reuniones son grabadas, y ahí se van a escuchar los audios con la provocación (de Mosa), y la forma en que condujo la reunión, de forma irritante, y como Carlos Cortés tuvo una paciencia enorme para solicitar muy adecuadamente los antecedentes que le fueron permanentemente negados, tratando de obligar a que se produjera la votación”, concluyó.