“En temas de gustos no hay nada escrito”: elenco de “Paola y Miguelito” respondió a críticas de Belloni

Las críticas que Ernesto Belloni hizo esta semana al programa humorístico “Paola y Miguelito” de Mega movieron el piso al interior del elenco de la sitcom y de otros excompañeros del comediante en su paso por la señal privada, quienes se mostraron sorprendidos y contrarios a la opinión del humorista.

Esta es una sitcom que tiene otros códigos a ‘Morandé con Compañía’, se hace humor desde otra vereda, es diferente a lo de antes. Es un riesgo en términos de contenidos, pero bienvenido el cambio. — Gustavo Becerra

El más directo fue el actor Gustavo Becerra, quien a diferencia de los protagonistas de la serie, Paola Troncoso y Hans Malparida (Miguelito), rechazó los dichos de Belloni.

Prefiero no opinar mucho sobre este tema porque se pueden malinterpretar las cosas, afectar las amistades y eso no vale la pena. Cada quien tiene su propia opinión, pero entiendo que a la gente le ha gustado. — Hans Malparida

La respuesta a Belloni

“Con Ernesto tengo muy buena relación y prefiero no opinar mucho sobre este tema porque se pueden malinterpretar las cosas, afectar las amistades y eso no vale la pena. Cada quien tiene su propia opinión, pero entiendo que a la gente le ha gustado”, afirmó Malparida en entrevista con LUN, una postura que también tomó la actriz, quien en el mismo medio afirmó que “no diré nada de los dichos de Ernesto, no me presto para polémicas”.

Si bien Becerra expuso que Belloni “es una persona a quien aprecio mucho, y es un gran amigo de todos”, rechazó sus dichos.

“No estoy de acuerdo con Ernesto (por tratar al show de ‘fracaso’). En temas de gustos no hay nada escrito, si a él no le gusta es su opinión y es válida. Esta es una sitcom que tiene otros códigos a ‘Morandé con Compañía’, se hace humor desde otra vereda, es diferente a lo de antes. Es un riesgo en términos de contenidos, pero bienvenido el cambio”, argumentó el actor y comediante, quien aseguró que el trabajo liderado por Troncoso y Malparida busca llegar a un “público más familiar”.

“Esta serie ha apostado a llegar a un público más familiar, que es algo que ‘Morandé con Compañía’ y luego ‘Mi Barrio’ intentaron hacer, sobre todo con temáticas de este nuevo Chile, más inclusivo, más transversal, hablando de otros temas. Yo creo que todos los tipos de humor deberían tener su espacio, y alguna vez este tipo de humor más pasado para la punta encontró su lugar en ‘Morandé’, pero hoy la TV ha mutado para ser más transversal en sus contenidos”, finalizó.