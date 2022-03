Raquel Argandoña trata de “malagradecida” a Katy Salosny tras recordar la salida de la animadora del “Buenos días a todos”

Raquel Argandoña recordó su paso por el “Buenos días a todos” luego de las celebraciones que ayer realizó el matinal de TVN por sus 30 años al aire y lo hizo contando detalles desconocidos de la bullada salida de Katherine Salosny del espacio y de los problemas que ello le trajo al fallecido animador Felipe Camiroaga.

Lo hizo anoche, en una nueva participación como panelista del “Zona de Estrellas”, donde aprovechó de ratificar que Camiroaga no tuvo nada que ver en la salida de Salosny de pantalla en favor de Carolina de Moras, tal como lo deslizó el español Manu González.

“Quizás no se portaron bien porque no le comunicaron las cosas, primero como le tenían que contar y segundo porque había una trama un tanto oscura porque decían que tenían que refrescar el matinal porque consideraban que estaba mayor. Ella sintió que Felipe no la apañó”, lanzó el hispano, quien encontró la inmediata respuesta de Argandoña.

Las críticas de Argandoña a Salosny

“Perdón, Felipe Camiroaga no tiene nada que ver con la salida de Kathy Salosny, simplemente los resultados no daban, no había esa química y prefirieron a Carola de Moras”, sentenció la mediática, no sin antes aclarar que fue la misma Salosny quien propició la pifiadera que Camiroaga recibió en una premiación de los Copihue de Oro.

“Yo estaba ahí de panelista, no había comunicación, yo jugaba más con Felipe que la animadora”, afirmó, tras lo cual acusó a la exanimadora de “Extra Jóvenes” y exrostro de Mega de “malagradecida”, pese a que la mediática en su momento hizo gestiones para que Salosny se reintegrara al matinal de TVN.

“Ella es muy malagradecida, la única que le prestó ropa en ese momento, fui yo. Hasta le hice una comida en mi casa donde invité a Mauricio Correa, el Tata Díaz y Gustavo Cariaga. Y el Tata Díaz, que en paz descanse, cuando supo que le prestaba ropa a Kathy se retiró de mi casa, se fue. Después me la encontré en Mega. ¿Tú crees que ella me saludó?, malagradecida. Por eso ahora no ayudo a nadie, cada uno se la juega por su trabajo solito, cada uno se rasca las pulgas como dicen por ahí”, cerró.