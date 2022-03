Marvel modifica el mítico símbolo de la calavera que Frank Castle utiliza en The Punisher

The Punisher Cortesía de Marvel.

El universo de personajes que tiene Marvel es realmente amplio y brutal. Cada historia cuenta con un evento capaz de atrapar a cualquier fanático y adentrarlo en este maravilloso mundo. La de Frank Castle es una de ellas. Los terribles eventos que tuvo que atravesar lo llevaron a convertirse en The Punisher; un antihéroe que se populariza entre sus víctimas por la famosa calavera en su vestimenta.

Ver esta representación de la calavera blanca sobre una superficie oscura destaca. Y de inmediato te hace el clic de que estás a punto de ver una brutal golpiza, si eres espectador o de sufrirla si cometiste algún crimen.

Los modos de Fran Castle en The Punisher no son aceptados por la comunidad de héroes de Marvel. Pero quién puede culparlo después de lo que tuvo que vivir.

Frecuentemente Marvel se balancea sobre esa dualidad en muchos de sus personajes posicionándolos en la delgada línea entre la criminalidad y el heroísmo.

Pero en el caso de El Castigador ha sido tanto su alcance, que sus símbolos se utilizan en “muchos grupos militares, policiales y extremistas recibiendo connotaciones muy negativas de cara al racismo que ha salpicado a diversos cuerpos se seguridad en todo el mundo”, reseña Hobby Consolas haciendo referencia a la calavera de Fran Castle.

The Punisher debutó en el número 129 de The Amazing Spider-Man, en febrero de 1974. Es una creación de Gerry Conway, Ross Andru, John Romita Sr. Ellos, o Marvel, no tienen la culpa de que su historia, sacada de la ficción, sea ejecutada por estos grupos que le dan una connotación negativa.

Modificación en la calavera de The Punisher

El portal mencionado destaca que con el paso de los años, algunos colectivos de Marvel han realizado pedidos para que cambien el logo de The Punisher, por las situaciones expuestas.

El mítico símbolo del castigador que se relaciona a la muerta y a peleas brutales se mantenía, hasta que en los números recientes de los cómics, realizaron una modificación.

No se sabe si este cambio se relaciona a esos pedidos y relaciones del símbolo con grupos militares. La modificación tiene base a una afiliación de Frank Castle con el grupo de ninjas asesinos conocidos como La Mano.

Frank Castle con La Mano Imagen: cortesía de Marvel Cómics.

Este cambio de símbolo pareciera estar relacionado meramente a lo narrativo, ya que lo que comunica es aún más violencia. De hecho, se mantiene la misma calavera y le añaden unos cueros y colmillos a los dientes que ya tenía a su lado.

Una muestra de que los métodos de The Punisher se van a mantener por un largo tiempo.