Camila Hirane asegura que “Martina cacha mucho más de lo que parece” y da luces del desenlace final de “Verdades Ocultas”

Hace pocos días las grabaciones de la teleserie “Verdades Ocultas” se acabaron y con ellas se puso fin a un extenso periodo de cinco años en que la producción de Mega se posicionó como la líder del rating de las tardes en la televisión abierta.

Y en esa trama, el nombre de la actriz Camila Hirane se hizo frecuente entre los fanáticos de la novela, quienes por un lustro destacaron la interpretación que la dramaturga hizo de dos personajes icónicos en la producción de la señal privada: Rocío Verdugo y Martina Benavente.

Un romance discreto

Su performance resultó tan convincente que este año la actriz incluso estuvo entre las nominadas a Mejor Actriz Protagónica de Teleseries para los Premios Caleuche, que si bien no pudo ganar, ya que el galardón se lo llevó finalmente su colega Paz Bascuñán por su actuación en “Demente”, también de Mega, igual la llenó de elogios por parte de los seguidores de redes sociales.

Dada su popularidad y relevancia en la trama de “Verdades Ocultas” es que lahora.cl entrevistó a la actriz, quien sin querer profundizar demasiado en lo que será el final de la novela, igual aportó con algunos detalles que serán relevantes en el desenlace final de la historia.

“En el final hay felicidad y mucho de lo que nos ha dado ‘Verdades Ocultas’ siempre. Estos vuelcos inesperados, que uno nunca espera y que sé muchos dicen ‘no, pero cómo’. Hay mucho de eso, pero también tiene su cuota de felicidad”, agregó Hirane, quien aseguró que su último personaje, Martina, tendrá mucho que ver en los sucesos que marcarán el término de la teleserie.

“Martina cacha mucho más de lo que parece, ahí se las dejo clarita”, aseveró la actriz, quien en los últimos capítulos de la trama vio como su personaje despertó del coma que la mantuvo alejada de los conflictos presentados en la novela. Todo, gracias al ingenio de la producción, de darle un periodo de necesario descanso a Hirane sin alterar el desarrollo de la historia.

“Me pasó la cuenta, yo creo que orgánicamente yo sentí que para poder seguir haciendo mi trabajo como a mí me gusta y con el estándar de calidad que uno espera, sentía que necesitaba pegarme un buen descanso (...) Y bueno, el canal fue súper receptivo y generosamente me dieron esa posibilidad, lo que me deja con la sensación de que valoran nuestro trabajo. Me sentí súper respetada, valorada, escuchada y agradecida”, explicó la actriz, quien sólo tuvo palabras de agradecimiento por formar parte del proyecto.

“Fue demasiado hermoso, de verdad estoy feliz. Tengo la sensación de haber terminado una maratón gigantesca, y me siento súper orgullosa del trabajo que hicimos. Estoy muy feliz, descansando en mi casa, imagínate”, finalizó.