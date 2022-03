“Hablé muy de arrebatada”: Dindi Jane se arrepiente de haber tratado a Paz Bascuñán de “mala persona”

Geraldine Neary, conocida en el mundo artístico como Dindi Jane, señaló estar arrepentida de haber criticado a la actriz Paz Bascuñán, a quien luego de ganar el Premio Caleuche como Mejor Actriz Protagónica de Teleseries, denostó por ser una de las dramaturgas que ha apoyado al director Nicolás López, en juicio por los delitos de violación reiterada, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres en contra de varias actrices.

[ Brutal troleo a Paz Bascuñán tras ganar premio Caleuche a mejor actriz protagónica ]

“No se lo merece, porque una mala persona jamás será buena actriz”, fue la publicación que, en su momento, realizó la cantante y actriz en sus redes sociales en contra de la nieta del expresidente Patricio Aylwin, y que en entrevista con biobiochile.cl salió a descartar, al igual como lo hizo esta semana en sus redes sociales.

Me arrepiento de decir eso. Me dio rabia que le dieran el premio ahora por temas políticos y personales. — Dindi Jane

El arrepentimiento de Dindi Jane

“En verdad me arrepiento de decir eso. Me dio rabia que le dieran el premio ahora por temas políticos y personales (...) cada uno tiene el derecho de defender la causa que quiera”, explicó Neary en sus historias de Instagram, disculpas que profundizó en la emisora radial.

“La verdad, hablé muy de arrebatada, frustrada conmigo misma porque estuve en ese podio y quedé con la sensación de que teníamos que decir algo y no lo hicimos”, afirmó la artista, quien reconoció que quiso hacer la aclaración debido a que algunas mujeres “también me trataron de poco sorora”.

[ Geraldine Neary destrozó a Paz Bascuñán tras ganar premio Caleuche: “Una mala persona jamás será buena actriz” ]

“Independiente de si es mujer u hombre, estamos ante un acusado de violación y de personas que lo defienden, a pesar de toda la información que está afuera”, enfatizó.

“Soy muy emocional porque no pienso bien antes de hablar, o no hago las cosas de mejor manera, y eso tiende a traerme problemas”, continuó la artista, que si bien mostró su arrepentimiento por denostar las condiciones actorales de Bascuñán, no se retractó de sus dichos.

“Lo que yo quise decir en la ceremonia era que quería agradecer a las que denunciaron y hablaron (...) al final, cuando estuve en el escenario, no dije lo que debí haber dicho porque se me ocurrió tarde y después ver a la Paz Bascuñán ganando un premio (...) fue como un cúmulo de sensaciones”, explicó, al paso que hizo un llamado de unión a todas las actrices para evitar situaciones futuras como las denunciadas en contra de López.

Autoridad municipal de Ñuñoa usó sus redes sociales para dar cuenta de los mensajes que le han llegado luego de un...👇https://t.co/t4ryODyUqR — Publimetro (@PublimetroChile) March 24, 2022

“Hoy es bien importante unirnos, por eso da pena que compañeras quieran reafirmar ese sistema donde se juzga a la mujer de loca, exagerada, llorona, víctima que no merece un lugar y con lo cual hemos estado peleando harto tiempo”, finalizó.