“Injusto que no se haya dicho nada”: Natalia Valdebenito critica silencio en Premios Caleuche por juicio a Nicolás López

La comediante Natalia Valdebenito criticó este jueves el silencio que sus colegas actrices tuvieron en la última ceremonia de entrega de los Premios Caleuche, en los cuales ninguna de las ganadoras ni las presentes en el evento hicieron ver su molestia hacia el cineasta Nicolás López, quien está siendo enjuiciado por los tribunales chilenos acusado por los cargos de violación reiterada, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres en contra de varias actrices.

Geraldine Neary aseguró que se excedió en sus críticas a la actriz tras ganar el Premio Caleuche, pero insistió en los...👇https://t.co/lvpHaYTQxB — Publimetro (@PublimetroChile) March 24, 2022

En una extensa entrevista dada a Katherine Salosny e Ignacio Franzani en el programa “La Hora del Taco”, de radio Universo, la standupera dio cuenta de la gira que realizará estas semanas por el país con su espectáculo “Fea”, pero también expuso su postura crítica hacia el evento que congrega a gran parte de los dramaturgos nacionales.

Finalmente es una pelea como de mujeres por un cineasta que, para mi gusto, no tiene un respeto tan grande, creativo ni artístico, ni menos personal. Lo digo desde mi lugar. — Natalia Valdebenito

“Decir primero que tengo un cariño a los Premios Caleuche. He animado los Premios Caleuche, he participado en los Premios Caleuche, gané un Caleuche. O sea, sería súper ingrato de mi parte no decir que, por ejemplo, estoy muy contenta que la Javi Contador se haya ganado el premio a la mejor comediante o que el premio a la trayectoria haya sido para Luz Jiménez. Porque esas son cosas hermosas que igual pasaron, y no me gustaría no decirlo”, señaló Valdebenito, quien pese a ello no dejó de cuestionar la actitud de sus colegas y lo que a su juicio consideró un silencio casi cómplice en favor del director de cine.

Pelea de mujeres defendiendo a un hombre

“Lo otro no me sorprende, pero al mismo tiempo pensé en lo liviano que resultaron estos premios especialmente. Yo sé que estamos contentos, esperanzados, pero siento que los artistas, en general, tenemos que estar siempre vigilantes, no cómodos desde nuestro lugar. Aquí nadie tiene asegurado nada. Y de pronto veo unos premios donde no se exige nada, no se pide nada, estamos como echados pa’ atrás, como si realmente lo tuviéramos todo y no es así”, dijo.

[ Brutal troleo a Paz Bascuñán tras ganar premio Caleuche a mejor actriz protagónica ]

“Y segundo, este caso es súper difícil enfrentarlo de una manera justa, sobre todo para las víctimas o quienes han denunciado. Cada vez que se habla, que decimos algo, de alguna manera si no somos respetuosos las estamos revictimizando y eso es súper preocupante”, expuso la actriz, quien reflexionó respecto del complejo escenario que enfrentan las denunciantes de López, enfrentadas a testimonios de otras mujeres en favor del director, como el de la ganadora del premio a Mejor Actriz Protagónica de Teleseries, Paz Bascuñán.

[ Geraldine Neary destrozó a Paz Bascuñán tras ganar premio Caleuche: “Una mala persona jamás será buena actriz” ]

“Ha sucedido el juicio que ahora está en marcha. Ha sido así, revictimizante totalmente, y lamentablemente se pone esta lucha como que casi es entre mujeres con las víctimas o presuntas víctimas para respetar las palabras, ¿no?. Son de un hombre, quienes defienden a ese hombre son mujeres, quienes atestiguan a favor de ese hombre son mujeres. O sea, finalmente es una pelea como de mujeres por un cineasta que, para mi gusto, no tiene un respeto tan grande, creativo ni artístico, ni menos personal. Lo digo desde mi lugar”, prosiguió.

“Entonces, siento que es muy injusto que no se haya dicho nada y lamento haber dicho que no iba a animar en ese lugar porque me llamaron para animar, habría sido otra historia (...) debería haber estado ahí para cagar fuera de tiesto, jajajá”, finalizó.