Interesante teoría “explica” por qué la batalla de Freezer en Dragon Ball Z es tan extensa

Hablar de Dragon Ball Z es hablar de emoción, artes marciales y niveles de poder sorprendentes para la franquicia de Akira Toriyama. Pero además, al mencionar el nombre de este animé también hay que decir que las batallas o los arcos se extendían demasiado.

¿El arco más largo de todos? El del Gran Freezer. ¿Emocionante? Claro que sí, la larga espera fue pagada con creces con la dolorosa muerte de Krilin que provocó la transformación de Goku por primera vez en un Super Saiyajin.

Pero aunque este haya sido un momento épico, no quiere decir que por momentos no se haya hecho tedioso. Recordemos que para la época (mediados y finales de los noventa) no había servicio de streaming. Tampoco se podía adelantar o dar pausa a un episodio.

Entonces, a diario, era necesario estar frente a las pantallas para ver lo que iba a suceder. Perderse algún detalle era pecado al otro día en la escuela. Para que tengamos una idea de lo extenso que fue este arco en el animé solo tenemos que ver el número de episodios: 107 en concreto contra los 36 que fueron suficientes para solucionar este arco en el manga.

Mientras que solo en el caso de la batalla entre Freezer y Goku se llevaron 19 capítulos: una barbaridad, sin duda alguna.

Teoría de por qué se extendió esta batalla en Dragon Ball Z

Un usuario de Reddit citado por los colegas de Hobby Consolas tiene una teoría para indicar el porque la batalla entre Freezer se extendió tanto. Es interesante, sí. Pero hay algo de fantasía en su imaginación, más de la que ya tenemos los seguidores de Dragon Ball.

El internauta dice que ambos guerreros tenían tanto poder que alcanzaban una velocidad incapaz de detectar para el ojo humano. Entonces, esto genera un efecto que “ralentiza” las acciones que el público está disfrutando en las pantallas.

Entendemos lo que quiso decir el chico. Pero la realidad es otra. El arco de Freezer, en el que se incluye la batalla contra Goku, que en tiempo real alucinantemente se desarrolla en cinco minutos, dura tanto debido a que el animé alcanzó al manga, que sale comúnmente con un número mensual.

De esta manera Toei Animation recibió la orden de comenzar a producir y emitir capítulos de relleno para poder dar tiempo a que se desarrolle el resto de la historia y así poder llevarlo hacia las pantallas de televisión.