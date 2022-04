Eliana Albasetti y Fede Koch arman su propia casa tras sufrir estafa de constructora

Eliana Albaseti y Federico Koch se pusieron manos a la obra para construir la casa de sus sueños, tras sufrir la millonaria estafa de una constructora que los dejó abandonados al comienzo de la obra, junto a cuatro familias más.

Con chuzo en mano y los pies en la tierra, la pareja trabaja desde hace un año en la construcción de su anhelada vivienda de 200 metros cuadrados, la cual está hecha con madera reciclada, paneles solares y será totalmente sustentable, contaron a Publimetro.

A comienzos de la construcción

“Compramos el terreno con rol rural para tener la posibilidad de cuidar animales considerados de producción. La idea es hacer un santuario de animales y nuestra casa lo más sustentable posible, con toda la tecnología sustentable que existe hoy en día. El agua que utilizamos para ducharnos y lavar los platos, se almacena, se filtra y la usamos para regar y llenar la laguna que tendrán los chanchis”, relató emocionada Eliana Albasetti.

La casa está ubicada en un terreno de 5.600 metros cuadrados, en la comuna de Colina. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, living comedor y una cocina de todo el gusto de la exCalle Siete, la cual usará para realizar clases de comida vegana y grabar un programa de TV.

“La cocina la amé con toda mi vida, es de JN Concept y es maravillosa. Además, la usaré para un programa que comienzo a grabar el 28 de junio”, señaló.

Cocina

“San Youtube”

Federico Koch cuenta que producto de la estafa decidieron no quedarse de brazos cruzados y comenzaron ellos mismos a construir, con la ayuda de su padre arquitecto, amigos y Youtube.

“A mi siempre me gustó el tema de la construcción, trabajé como voluntario en Un Techo para Chile y en el Santuario Clafira. Cuando pasó este tema de la constructora que nos estafó, tuvimos que seguir avanzando porque estábamos parados y nos queríamos mudar. Mi papá es arquitecto y me ayudó a nivelar el radier, pero también me ayudó San Youtube, porque había cosas que se escapaban de mis manos, como el tema eléctrico donde tuve que contratar gente especializada”.

Pero sin duda, lo que tiene más contento al matrimonio es el santuario que realizarán para cuidar animalitos de producción.

Santuario Empatía

“Somos legalmente una fundación, se llama Santuario Empatía y vamos a tener varios animales considerados de producción, como chanchos, caprinos, terneros y gallinas. La idea es concientizar a la gente que son animales maravillosos, como los perros y los gatos”, cerró Albasetti, ad portas de cumplir el sueño de toda su vida.

La estafa

“La empresa se llama Constructora Las Palmeras, dan precios buenísimos, se acomodan a lo que vos querer hacer y te dan el gusto en todo, y después te dejan tirados. Y esto le pasó a cuatro personas más, así que lo estamos viendo de manera legal”, concluyó.

.