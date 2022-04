Mauricio Jürgensen le manda palito a Canal 13 por no dejarlo despedirse en pantalla

El periodista Mauricio Jürgensen rompió el silencio tras su abrupta salida del programa “Tu día” de Canal 13.

A través de su cuenta de Instagram @mauriciojurgensenr se refirió al sorpresivo despido y, de paso, aprovechó de mandarle un palito a la señal de Luksic por no dejarlo despedirse en pantalla de la audiencia que lo seguía día a día y lo apoyaba con sus lúcidos comentarios de actualidad.

“Como ya se sabe, desde el jueves pasado estoy fuera de Tu Día y de Canal 13. Y ya que no tuve la opción de hacerlo en pantalla, quisiera despedirme y agradecer a la teleaudiencia que valoró mi participación en el matinal y también saludar públicamente al tremendo equipo humano detrás de cámaras con el que pude reencontrarme en esta vuelta al 13. Gracias”.

En un sentido texto, el periodista y cantante fanático de Pearl Jam, agradeció el cariño de la gente y los mensajes de apoyo que recibió tras la desvinculación. Destacando, de igual forma, el respeto que tuvieron los medios de prensa, que lo buscaron para conocer su impresión al respecto.

“Además por los muchísimos mensajes de saludo, apoyo y buena onda que he recibido en estas últimas horas y por el respetuoso interés que han manifestado algunos medios por saber más detalles de esta historia”.

Eso sí, aclaró, por el momento no revelará los motivos del despido.

“Yo, sin embargo, prefiero mantener la reserva sobre aquellos detalles. Ya les cuento dónde y cómo seguimos”.

Algunos de los mensaje que recibió fue el de su excompañera Ángeles Araya.

Eres un grande! 💜 le escribió.

Es una pérdida para el programa su salida, una pena para mi, la verdad veía el programa solo por usted, creo que pierden una gran persona, ( es lo que me transmite) alguien con opinión, un aporte,,, toda la energía y las buenas vibras para usted en todos sus proyectos! Seguro le irá excelente 🙌🏻🙌🏻🙌🏻👌🏻👌🏻👏🏻👏🏻😘😘🤗🤗🌹🌹 cathykoreader

❤️¡Te extrañaremos! Éxito y buena energía para lo que se viene. Amor y más amor para ti y familia.❤️ pilita_carrasco

Las despedidas

En febrero del 2020 periodista fue despedido de Cooperativa, tras siete años trabajando en la radio. El comunicador usó su cuenta de Instagram para explicar su salida y decirle adiós a sus seguidores.

«Hoy cuelgo el micrófono de @cooperativa. Me despidieron, crisis de los medios y bueno, todo lo que ya sabemos. Lo importante es que fueron siete años de una tremenda experiencia, particularmente por Dulce Patria, programa de música chilena que reiventamos y con el que hicimos muchas entrevistas, ciclos de música en vivo y hasta un libro del que me siento muy orgulloso. Hubiera querido despedirme al aire, pero no se pudo. El programa sigue con mi voz hasta el jueves y en fin. Gracias a los que escucharon estos años».

En noviembre del 2019, pasó por una situación similar, pero esa vez por decisión propia y dejó Canal 13, tras una larga temporada participando del late “Sigamos de Largo” y el matinal “Bienvenidos”.

En esa oportunidad, dio un paso al costado de manera voluntaria porque sentía que su visión, sobre todo en medio de la contingencia por el estallido social, no tenía cabida en el debate diario que ahí se realizaba, señalaron en ese momento fuentes desde el interior de la señala de Luksic.

Ahora queda esperar su próximo proyecto y como dijo Larry Moe, “la tercera es la vencida”.