Periodista de Canal 13 chantajeado con filtración de sus videos privados inició acciones legales

Matías Vera, periodista de Canal 13, y quien hace unas semanas reveló el drama de ser extorsionado por una persona que le robó su celular en un restaurante de Ñuñoa con publicar sus videos de índole sexual, dio cuenta este martes de una importante noticia, con la cual aseguró podrá “cerrar un proceso”.

En su cuenta de Instagram, plataforma en la que frecuentemente ha ido actualizando a sus seguidores del drama que le ha significado este caso, Vera afirmó que por estos días se encuentra más aliviado respecto de la extorsión que sufrió al realizar una gestión legal con sus abogados.

Un llamado de atención al resguardo de la privacidad de datos

“Hola ¿Cómo están? Escribo este mensajito para contarles con gran tranquilidad que junto al Estudio Bustos Gómez Abogados (@bustosgomezabogados) presentamos una querella criminal por los delitos de extorsión y usurpación de nombre en contra de los responsables de los ilícitos que se cometieron en mi contra”, inició el comunicador, quien con esto espera ponerle fin al trauma que le ha significado ver que su material privado pueda convertirse en público.

“La denuncia fue hecha en la Brigada del Ciber Crimen de la PDI y la Fiscalía ya se encuentra investigándolo”, informó Vera.

“Para mí es importante esta noticia porque significa, por fin, empezar a cerrar un proceso que me ha costado no solo una licencia médica psiquiátrica y medicarme a diario, sino un verdadero dolor de cabeza para todos quienes me quieren y apoyan”, reflexionó.

Sobre el final de su publicación en la red social, el periodista aseguró que esta gestión es necesaria, ya que le permite “visibilizar” una “situación” que no solo le beneficiará a él sino que le dará una voz de alerta a sus seguidores.

“Resulta vital visibilizar esta situación no solo para beneficiarme a mí mismo, sino también para sentar un precedente respecto de este tipo de situaciones que no pueden seguir ocurriendo a mí o a cualquier otra persona. Para que la intimidad de nadie vuelva a ser violentada. Un abrazo grande y muchísimas gracias por tanto apañe”, finalizó.