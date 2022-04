Marcianeke: “Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas, y no saben nada que es por culpa de sus comentarios”

Cada cierto tiempo Marcianeke postea en sus redes sociales, mensajes bien críticos hacia amistades falsas, hacia las críticas a su música y su forma de ser y ahora nuevamente, reflexionó sobre aquello en su Instagram.

“Toda lo que tiran y comentarios que me dejan con tantas ganas de mandar todo a lejos, se la van a tragar porque van a quedar locos. Estamos en silencio para que el éxito grite. Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas, y no saben nada que es por culpa de sus comentarios” , escribió.

“Tanto problema que tengo que pasar por culpa de la envidia. Cada vez veo menos gente positiva. Tanto que me tira hasta la gente que me rodeo y al otro día me saluda. Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta” , terminó su mensaje.

Los mensajes de Marcianeke

En las últimas semanas ha sido mencionado como uno de los factores de aumento de violencia y delincuencia entre los jóvenes por los contenidos de sus canciones.

Sin ir más lejos, el diputado independiente por la región de Valparaíso, Tomás Lagomarsino, responsabilizó al cantante urbano de ser uno de los principales responsables de los hechos de violencia que se han dado en diversos establecimientos educacionales del país en el inicio del año escolar presencial.

[ Diputado Lagomarsino acusa a Marcianeke y otros artistas chilenos de provocar la violencia en los colegios ]

“Cómo no vamos a tener violencia en los colegios si nuestros niños, niñas y adolescentes son constantemente bombardeados por violencia, apología al narcotráfico y la drogadicción”, afirmó el doctor y actual parlamentario del Congreso Nacional.

“Los ídolos, Marcianeke, entre tantos otros, son los que están provocando esto”, afirmó.

La defensa de Marcianeke

En entrevista con el programa “La Junta”, Muñoz dijo que “uno trata de no dejarse llevar por las críticas”.

Precisó que en este último tiempo ha recibido muchos mensajes ofensivos, “han tratado de cerrarme las puertas, me critican por el contenido que canto, no sé que hue* se creen que dicen que todo lo que canto yo causan los problemas que hay de violencia”.

[ “Despertando o saliendo del sarcófago”: video de Marcianeke deja preocupado a seguidores ]

“Yo no le pongo pistola a nadie en la cabeza para que se agarren a combos escuchando mis temas”, dijo el artista.

“La responsabilidad es propia, yo soy responsable de las hue** que hago”, reflexionó.