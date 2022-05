“Una parte dura de mi vida”: Ignacio Lastra explicó por qué mantiene en su hogar el auto de su accidente de 2017

Ignacio Lastra explicó este viernes los motivos por los que decidió llevar a su hogar el automóvil con el que protagonizó el accidente automovilístico que en en 2017 le provocó quemaduras en gran parte de su cuerpo y lo mantuvo al borde de la muerte.

Fue en una entrevista con biobiochile.cl donde el exparticipante del reality “Doble tentación”, de Mega, contó de su proceso de recuperación física y mental, a casi un lustro de haber sufrido el trágico accidente junto a la modelo brasileña Julia Fernandes.

El auto lo traje a la parcela para que estuviera ahí, porque siento que igual representa una parte dura de mi vida, la cual he ido superando. — Ignacio Lastra

Un pasado ya superado por Lastra

“El auto lo traje a la parcela para que estuviera ahí, porque siento que igual representa una parte dura de mi vida, la cual he ido superando”, señaló Lastra, quien hace unas semanas atrás recibió el masivo respaldo de sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía del Mini Cooper con el que chocó a otro automóvil en la esquina de Nueva Providencia con Antonio Varas.

“Muchos me han dicho que haga un museo, o una obra de arte, pero yo quiero solo que permanezca, hasta que se pudra, no sé”, recalca el joven, quien asegura que la chatarra en la que se convirtió su auto la mantendrá estacionada en su parcela hasta “cuando se pueda”.

Respecto de si la presencia del vehículo lo ha llevado a recordar el choque, Lastra reconoce a la emisora que ese es un tema ya superado en su vida, y que las secuelas de las quemaduras en su cuerpo son parte de un pasado ya superado.

“A la actualidad no me pasa nada, es que ha pasado harto tiempo y siento que todo lo del accidente lo he ido superando”, dice.

“Mira, desde la clínica incluso vi tantas veces la noticia que ahora ver el auto, es como una etapa superada”, agregó.