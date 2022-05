Le salió competencia a Tonka: Ángeles Araya se candidatea como jurado del Festival de Viña por Canal 13

Con la confirmación del Festival de Viña del Mar 2023, varios rostros televisivos han hecho conocido su interés por participar del máximo evento artístico chileno luego de un par de años sin realizarse.

Hace unas semanas fue Daniel Fuenzalida quien dio cuenta, en el “Me Late Prime” de TV+, de sus deseos de formar parte del jurado del Festival y de las gestiones que ya ha hecho ante los ejecutivos de la emisora radial donde trabaja para ser elegido; intenciones que se trasladaron esta semana a Canal 13, donde dos de sus principales rostros femeninos ya hicieron formal su petición para estar en el equipo de expertos que evaluará a los participantes de la competencia internacional del festival de la canción viñamarino.

Las gestiones de Ángeles y Tonka para ser jurado de Viña 2023

Una de ellas, Tonka Tomicic, quien entrevistada por Priscilla Vargas en “Aquí somos todos”, confesó que “estoy trabajando para que sea así”.

“Si ya lo pedí. me leíste el pensamiento (...) todavía no me dicen nada, pero estoy trabajando para que sea así”, reconoció la actual jurado de “Starstruck” y exanimadora del fenecido matinal “Bienvenidos”.

Tras estas declaraciones llegaron las de la conductora de “Tu día”, quien no escondió sus deseos de formar parte del jurado viñamarino.

“¿Qué tengo que hacer?”, preguntó Araya a sus compañeros del nuevo matinal del 13. “He ido de público tantas veces, fui a backstage también”, insistió la animadora, quien saca cuentas alegres luego de confirmarse que en la comisión de trabajo para el Festival de Viña 2023 estará representada por dos integrantes de Canal 13 (Marcelo Hilsenrad y Mauricio Correa).

“Yo estoy haciendo campaña para ser jurado hace hartos años (...) Marcelo Hilsenrad, José Miranda, Max Luksic, ya no sé a quién más decirle, a Mariano Gallardo. ¿Pueden creer?”, apuntó.