“Triunfó al tiro”: Monserrat Álvarez reveló inédita experiencia laboral junto a Rafa Araneda

Monserrat Álvarez contó en "La divina comida" una particular anécdota junto a Rafael Araneda en la previa al inicio de sus carreras televisivas. Fuente: CHV.

Monserrat Álvarez sorprendió este sábado a los protagonistas de una nueva edición de “La divina comida”, de CHV, con una particular anécdota de Rafael Araneda.

Fue durante la cena organizada por la notera de “Contigo en la mañana”, Daniela Muñoz, que la animadora del matinal llegó de improviso a la casa de los padres de la periodista para acompañar a los otros comensales del programa, la doctora Carolina Herrera y los periodistas Rafael Cavada y Luis Ugalde.

“¡Qué colada! Soy demasiado colada, pero me dijeron que se iban a juntar y yo me dije: ‘¿Por qué no tomarnos un traguito juntos?’ Les voy a hacer un mojito”, señaló la comunicadora ante la atónita mirada de sus compañeros de canal.

El inicio laboral fuera de la TV de Monserrat y Rafa Araneda

Fue en ese instante que, sin mediar pregunta alguna, Monserrat aseguró que esta no sería la primera vez que le tocara prepararle un trago a comensales, ya que en sus inicios, previos a su aparición en pantalla, trabajó en un bar.

“Yo esto no lo hacía desde (...) bueno, ustedes saben que alguna vez yo fui mozo. Mucho tiempo, mucho tiempo”, reveló la periodista, quien en su relato reveló que dicho trabajo lo realizó junto a otro conocido animador chileno.

“Entró un gallo a trabajar conmigo a ese lugar y que se llamaba Rafa Araneda, esto es real”, inició Monserrat, quien a medida que relataba la historia más interés provocaba entre los cuatro participantes de “La divina comida”.

“¡Es verdad! ¡Rafa Araneda! A los tres meses Rafa ya estaba en la barra y a los cinco meses ya era cajero y yo, nunca me ascendieron”, soltó Álvarez.

“Y este, en una carrera meteórica, triunfó al tiro. Ahí yo dije, ‘este cabro va a llegar lejos’. Entonces, finalmente, llegó lejos”, finalizó.