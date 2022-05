La sentida reflexión de Marcianeke: “Los artistas para entregarlas buena música tenemos que estar bien mentalmente y ustedes no nos están apañando mucho”

Marcianeke, cada cierto tiempo, publica en sus redes sociales mensajes sobre las críticas hacia su música y estilo de vida y esta vez lo hizo nuevamente.

Mediante una storie, escribió que “sus comentarios están escapándose de sus manos y no sólo conmigo”.

“Tomen conciencia. Nosotros los artistas para entregarlas buena música tenemos que estar bien mentalmente y ustedes no nos están apañando mucho con eso” , terminó su reflexión.

Storie de Marcianeke

Los otros desahogos de Marcianeke

Ya antes había publicado que “toda lo que tiran y comentarios que me dejan con tantas ganas de mandar todo a lejos, se la van a tragar porque van a quedar locos. Estamos en silencio para que el éxito grite. Muchos piensan que estoy así de mal por las drogas, y no saben nada que es por culpa de sus comentarios ”, escribió.

“Tanto problema que tengo que pasar por culpa de la envidia. Cada vez veo menos gente positiva. Tanto que me tira hasta la gente que me rodeo y al otro día me saluda. Ya dejarán de mirarme como el drogadicto que canta”, terminó su mensaje.

En entrevista con el programa “La Junta”, Muñoz dijo que “uno trata de no dejarse llevar por las críticas”.

Precisó que en este último tiempo ha recibido muchos mensajes ofensivos, “han tratado de cerrarme las puertas, me critican por el contenido que canto, no sé que hue* se creen que dicen que todo lo que canto yo causan los problemas que hay de violencia”.

