Karol Lucero se burla de haters que lo criticaron por dar una entrevista radial: “Si realmente no les importara”

Karol Lucero salió al paso de críticas recibidas en redes sociales luego de ser entrevistado este martes en radio ADN, donde contó de sus proyectos y de las posibilidades de regresar a la televisión.

Lo hizo en la misma línea que sus detractores, con un irónico comentario en la publicación de su entrevista que la emisora radial posteó en su cuenta de Instagram, plataforma en la que los haters del exrostro juvenil de Mega y CHV volvieron a funarlo por su pasado en la animación del programa “Yingo” y otras apariciones en televisión y radio.

Las burlas de Karol Lucero para sus haters

“Me carga este tipo, es tan irreverente y penca no respeta a las mujeres no debería tener pantalla en nada”, “no sea mentiroso, nadie te quiere, recuerda que te decían para el estallido” o “¿a quién le importa Karol Dance?” y “te van a funar”, de varios usuarios de redes sociales, que el exrostro televisivo no dejó pasar en esta ocasión.

“Jajajajajá, que risa leer los comentarios, no hace más que confirmar mi hipótesis; los perdono a todos, jajajajá y que más les pique”, contestó el ahora empresario, quien insistió en que si “aquí están opinando de mi, si realmente no les importara, simplemente ni lo verían”.

“Pero no los culpo, deben llevar una vida tan aburrida, que es mejor molestar a los demás sin motivos ni sentido. Pero nunca criticará quien esté ocupado en su propia vida, haciendo algo importante. Saludos a los que pasan en buena”, agregó.

Karol Lucero respondió a quienes lo criticaron tras su entrevista en radio ADN. Fuente: Instagram.

El expanelista de “Mucho Gusto”, de Mega, ya había dado luces de su postura frente a sus críticos en la misma entrevista dada a la emisora, afirmando que “sigo cumpliendo mis sueños, mientras quien me critica debe estar haciendo mucho menos que yo, porque las personas que hacen más, no están preocupadas del resto”.

“Y lamentablemente, quienes hacen menos hacen mucho ruido en las redes sociales”, insistió.

“Yo llevo tres años fuera de la televisión, bien tranquilo, y también con estas posibilidades que son bien tangibles, de volver a la televisión en cualquier momento. Yo partí muy pendejo en la televisión, muy chico en la televisión. Entonces, estar tres años lejos, después de haber estado 13 años ininterrumpidos, trabajando de lunes a viernes, porque trabajé en un programa como ‘Yingo’ o como el matinal, donde estaba todos los días en pantalla (...) entonces, un break como este, de apenas tres años, apenas se siente. Y eso lo noto en la calle, porque es como si no hubiesen pasado estos tres años fuera de la televisión con la gente”, relató Lucero, quien insistió en que lo de las “funas en redes sociales” no “representa en nada” lo que vive a diario con la gente.

“A mi me han funado mucho en redes sociales, pero nunca en la calle. A cualquier parte que voy me piden fotografías y autógrafos. No lo noto. No condice lo que pasa en las redes sociales con la realidad. De hecho, muchas personas pueden decirme, quizás, cualquier cosa en Instagram o Twitter, pero cuando me ven me van a decir ‘oye, una foto. Te veía en Yingo’, que sé yo”, puntualizó.

“La gente me pregunta en la calle ‘¿qué hiciste?’ (...) pero aquí estoy, feliz, contento, sigo cumpliendo mis sueños, mientras quien me critica debe estar haciendo mucho menos que yo. Porque las personas que hacen más no están preocupados del resto, sólo los que hacen menos”, finalizó.