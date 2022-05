Destacan paradisíacas vacaciones de Benjamín Vicuña junto a su nueva polola

Los medios de espectáculos argentinos se volcaron estos días a seguir cada paso que el actor chileno Benjamín Vicuña ha dado junto a su nueva polola, Eli Sulichin, con quien comparte unas lujosas vacaciones en Nueva York.

El CEO de la nueva Warner Bros., David Zaslav, reveló que la empresa tiene planes de seguir creando contenido de la reconocida para su...👇https://t.co/8Odnt0C4U6 — Publimetro (@PublimetroChile) May 19, 2022

Según informaron, el actor nacional aprovechó un viaje por trabajo a la ciudad estadounidense para “programar unas pequeñas e idílicas vacaciones junto a su novia en el Caribe”.

La nueva vida de Benjamín Vicuña

Y mientras eso sucede, fue la propia Sulichin quien dio pistas del lujoso hotel en el que la pareja pasa sus días de romance.

El animador de TV+ reveló que no se llevan bien desde que el comediante participaba en “El Club de la Comedia”.👇https://t.co/4hIJsT3U1Y — Publimetro (@PublimetroChile) May 19, 2022

“La joven licenciada en Marketing, que conoció en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Pampita y ex de Vicuña, publicó una foto del destino paradisíaco que eligieron: una playa exclusiva en la que se pudo ver una pileta, seguramente privada, con vistas a un mar azul profundo”, señaló a24.com.

El registro también fue destacado por la revista Caras de Argentina, que en su crónica califica como “un lugar ideal para vivir un romántico viaje”.

Eli Sulichin. Fuente: Instagram.

“La imagen, tomada en un hotel de lujo, es de un paisaje también (...) aunque muy diferente a Nueva York. Se puede ver una pileta que no pareciera ser pública, sino de la habitación. Y, detrás, una playa con arena blanca y agua turquesa”, indicaron.

LEE MÁS: Revuelo en Argentina por drástica decisión que tomó Benjamín Vicuña con la China Suárez

LEE MÁS: Eli Sulichin le declara su amor a Benjamín Vicuña con romántica foto

Los medios locales destacaron que este viaje es una nueva señal de la buena relación que ha cultivado la pareja en los últimos meses pese a los insistentes rumores de otros romances que habría tenido el chileno con figuras transandinas, como la actriz Paola Krum o la mediática Luciana Salazar; o la modelo chilena Kika Silva.

LEE MÁS: Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca: “Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años”

“No es secreto para nadie la relación de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin, sin embargo, los dos fueron muy cautos con respecto a la exposición de la pareja. Si bien no fue fácil encontrarlos juntos en público, parece que ya se relajaron y no temen de ser vistos demostrándose cariño”, sentenció la revista argentina, que aseguró además que tanto Sulichin como Vicuña ya no tienen problemas en mostrarse “relajados y mimosos frente a la cámara”.