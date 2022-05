Lucas Caballero: El exWachiturro que cambió su vida tras recibir un mensaje de Dios

Un cambio literalmente del cielo a la tierra fue el que vivió el exintegrante de la agrupación argentina “Los Wachiturros”, Lucas Caballero, quien vivió él repentino éxito de la banda que se hizo famosa a nivel mundial por el one hit “Tírate un paso”.

El cambio, de quien era llamado “Kaka” vino tras recibir un mensaje divino, días antes de iniciar una gira por Europa junto a sus compañeros.

Según contó el cantante al diario Clarín, el cambió ocurrió cuando decidió agradecer la oportunidad del viaje y se arrodilló para orar, momento en que sintió que Dios le habló y tocó su corazón.

“Yo llegué a casa y dije me tengo que hacer el espiritual. Entonces me arrodillé y le empecé a agradecer a Dios por la oportunidad de conocer Europa. Pero en un momento se me hizo un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Y ahí Dios me habló”, contó el renovado exWachiturro.

“El mensaje fue claro e intenso. Dios me dijo: O me servís a mí o servís a tu grupo. Ni más ni menos, sólo eso me dijo. Y bastaron esas palabras para sentir el pecado en mi vida, que todo lo que hacía estaba mal, que no era el camino correcto el que estaba tomando, que Dios me creó con otro propósito”, detalló inspirado.

El especial momento ocurrió el año 2013, cuando el joven no estaba bien emocionalmente y no le encontraba sentido a su vida, lo que derivó que cayera en el consumo de drogas, contó.

“La verdad estaba al borde de tocar fondo. No le encontraba sentido a la plata, a la vida. La fama fue jodida. Era un momento no podíamos salir a ningún lado, literal. Y la cabeza te pide una recreación, un descanso y eso no lo encontraba. Y ahí me metí con la droga. Tenía un vacío que no me lo llenaba nada, no le encontraba sentido a nada”, confesó, mirando con distancia su pasado.

Y tras recibir el mensaje divino fue cuando tuvo que tomar una decisión: Seguía a Dios o se tiraba un paso.

Actualmente lidera un grupo de jóvenes y en un futuro, asegura, le gustaría llegar a ser pastor.

“Uno de mis grandes deseos, después de haber vivido la fama, de haber tomado buenas y malas decisiones, es poder darle un mensaje de fe a los jóvenes, ese es mi proyecto”, confesó el futuro pastor Lucas Caballero, si Dios quiere.

