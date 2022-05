“Estoy bueno para reportero, ¿por qué no me dan pega?”: DJ Méndez sorprendió como notero de CHV

Sorpresa causó este viernes, en medio de un despacho del periodista Luis Ugalde en el “Contigo la mañana”, de CHV, la aparición del músico nacional DJ Méndez para cubrir los detalles de un auto de alga gama chocado en la comuna de Las Condes.

“O sea, deja de dar jugo Gary”, señaló el periodista tras comentar en Mucho Gusto lo ocurrido...👇https://t.co/ho1rSawRim — Publimetro (@PublimetroChile) May 27, 2022

Fue cerca de las 8:30 horas cuando, en medio del reporteo que entregaba Ugalde del traslado de un Porsche Panamera gris chocado por una grúa, que el cantante apareció de improviso y se unió al notero del matinal para iniciar una particular charla con los conductores del espacio, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

“Los quiero muchísimo. Ustedes son los que me mantienen vivo, así que muchas gracias”, dijo en un live.👇https://t.co/KaqaXgSJ53 — Publimetro (@PublimetroChile) May 27, 2022

“Miren, llegó Leo Méndez acá”, advirtió Ugalde en el inicio de su despacho, quien inmediatamente encontró la respuesta de Monserrat Álvarez, que apuró en que de ser dueño el artista del auto accidentado el despacho pasaría a ser “un notición”.

El insólito despacho de DJ Méndez en CHV

“¿Esto es CHV, cierto? Buenos días (...) no presto más mi auto, mira cómo me lo dejaron, mi amor. ¿Estamos en vivo?”, señaló el cantante, quien posteriormente aclaró que el lujoso vehículo no era suyo, sino que de casualidad pasaba por el lugar ya que vive en el sector y a esa hora venía de haber dejado a su hijo en el colegio.

El intérprete de “Estocolmo” aseguró que se trató de “la polola de un amigo”👇https://t.co/MNuzJJLEv5 — Publimetro (@PublimetroChile) May 26, 2022

“Espera, que estaba en una videollamada (...) lo que pasa es que mis hijos van al colegio acá en la esquina, y cuando pasamos esto ya estaba así. Estaba Carabineros acá. Al parecer, se dio a la fuga la persona (...) yo pasé a las 07.15 aproximadamente. Tiene pinta de que esto fue bien en la madrugada. Bueno, ya no presto más el auto”, continuó el artista, quien en medio de su relato fue invitado por Julio César a reportear más por el accidente.

LEE MÁS: “Me arrancaron a mi segunda madre”: el duro testimonio de DJ Méndez sobre el asesinato de su tía

LEE MÁS: “Ella es mi jefa”: DJ Méndez revela el emprendimiento familiar que tiene con su hija Steffi

Algo que el cantante no tuvo problemas en realizar, no sin antes asegurarle a los conductores del matinal que “estoy bueno para reportero, ¿por qué no me dan pega?”.

El insólito despacho prosiguió con un motivado Méndez, quien incluso entrevistó al conductor de la grúa que trasladó el vehículo chocado hasta un corral y especuló con quien podría ser el dueño del lujoso automóvil.

“Mira, sabís(sic) qué, para ser honesto, honesto, sí, conozco a alguien con este mismo modelo, de verdad que sí, pero ojalá que no sea él”, apuntó, para poner fin a su despacho entrevistando a un sujeto que no era el dueño del auto y al que le exigió, entre las risas del estudio, que dijera la “verdad. Te la pitiaste(sic)”.