Incómodo momento: Desclasifican supuesto encuentro entre Carola Jorquera y Felipe Camiroaga

El periodista Sergio Rojas desclasificó una íntima historia de retro farándula que involucraría a Carola Jorquera y el fallecido animador de TVN Felipe Camiroaga.

Según contó el panelista de “Me Late” en su live de Instagram “Qué te lo digo”, la modelo, conocida por su esbelta figura como la “Pantera Chilena” vivió un momento no muy agradable junto al histriónico y querido rostro de TV, recordado por sus íconos personajes como “Luciano Bello”.

Según contó Rojas, “Felipe había invitado a Carola a su casa y en un momento él estaba sentado en este living con la chimenea y derepente la Carola parte al tocador y entiendo que vuelve absolutamente desnuda, solo con unas botas”.

Si bien, todo parecía una situación normal entre dos personas adultas que se atraen y quieren compartir un momento romántico frente a la chimenea, Rojas contó que la escena no le gustó para nada a Camiroaga, quien le pidió que se vistiera, porque no era lo que tenía pensado en dicha reunión.

“Esta historia es conocida por todo el mundo del Buenos días a todos, poh. Por Maca Tondreau, por los directores de la época, todo el mundo sabía esta historia, porque claro, le había dicho que no a Carola Jorquera”, aseguró Sergio.

“Éramos súper amigos”

Años atrás, la propia Carola fue quien habló de la relación de amistad que tuvo con Camiroaga, en la época que trabajaron juntos en el matinal de TVN.

Fue durante un capítulo del programa de Chilevisión “La divina comida”, que la modelo y periodista señaló que él era como una hermano para ella.

“Nosotros eramos súper amigos, era como un hermano, lo pasábamos súper bien”. Además, reconoció que él siempre le coqueteaba y la invitaba a salir, pero ella decía que no. “Siempre, toda la vida (me coqueteaba), hasta el final de los días y todo era muy divertido. Pero finalmente, me acuerdo una vez que le dije: ‘Tu forma de relacionarte con las mujeres no tiene nada que ver con lo que me gusta con respecto a un hombre”.

Además, explicó en dicha oportunidad a los demás comensales que “él no estaba dispuesto a hacerse cargo de tener una relación y punto. A mí me gusta el tipo que le gusta hacerse cargo de una relación, que no mira para el lado, es un compromiso. Yo entiendo el por qué de su situación, que tiene que ver con esa parte”