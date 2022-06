Esposa de Gary Medel descarta problemas familiares por reconocer que no fue feliz en Chile

La esposa de Gary Medel, Cristina Morales, usó sus redes sociales para salir al paso de los rumores que se establecieron en programas de espectáculos luego de reconocer que no fue feliz en Chile.

La española quiso aclarar este miércoles ante sus seguidores los alcances de sus palabras, que a inicios de esta semana realizó en un hilo de preguntas y respuestas en la red social.

Ahí reconoció que no ve factible radicarse junto a su familia en nuestro país una vez que Medel se retire del fútbol profesional, ya que su experiencia no fue buena, no con las personas, sino que por otros motivos que no profundizó en su relato.

La aclaración de la esposa de Gary Medel

“¿La verdad? Difícil. A uno no le gusta ir a sitios donde no fue feliz. Yo tuve malas experiencias las veces que estuve, entonces no me motivo a ir”, afirmó en la oportunidad.

También abordó otros temas de interés para sus fans, al asegurarles que ella no incidirá en la decisión del futbolista de regresar a la UC en un futuro cercano (“¿acaso piensan que soy su madre? El trabajo es trabajo. Que vaya donde tenga que ir, ¿no?”) y que los problemas que su marido tuvo en el concierto de Karol G fue un tema que se conversó al interior del hogar (“esas cosas quedan en casa. Se felicita en público y se corrige en privado”).

Sus palabras, por cierto, fueron abordadas en el programa “Zona de Estrellas”, y la española optó por aclarar inmediatamente cualquier atisbo de rumor negativo en torno a su actual situación sentimental con el futbolista.

Lo hizo a través de una nueva historia en su Instagram, donde acompañó su aclaración junto a un pantallazo del programa del canal Zona Latina.

“Los videos que me mandan (...) gracias por la buena onda, pero por favor no piensen que cuando una hace Q&A (hilo de preguntas y respuestas) es porque está peleando en casa”, afirmó la hispana, quien se tomó con humor la preocupación de sus seguidores.

“Me gusta cada cierto tiempo hablar con todos vosotros”, cerró.