Helhue Sukni aclaró que no demandará a Julio César Rodríguez: “Pero sí querella contra Chilevisión”

Helhue Sukni habló sobre la polémica con el canal Chilevisión, en donde se vio involucrada tras reportaje en donde la acusan de entregarle los contactos de las víctimas a sus defendidos, información que molestó a la abogada por lo que tomará acciones legales en contra de la casa televisiva.

La información fue expuesta en el matinal “Contigo en la mañana”, y durante esa ocasión la profesional salió a defenderse en pantalla. “Voy a presentar una querella contra Chilevisión, el director general, contra los periodistas que estaban ahí, porque pudieron haber preguntado más”, lanzó la profesional hace algunos días.

A raíz de esta situación, Helhue dio algunas declaraciones sobre el tema en el programa de TV+ “Me Late”, en donde reveló que Julio César Rodríguez se comunicó con ella en privado para hablar de la situación.

Demanda contra la señal de Machasa

Según las palabras de la abogada, al momento de ver el reportaje “caché todo lo que pasó, que fue una sorpresa para Julio César”.

Sin embargo, aclaró que “la querella contra Julio César y Monserat Álvarez no voy a presentar, pero sí querella contra Chilevisión”.

Dado este mal momento con Chilevisión, Sukni aclaró que tomará acciones legales en contra de la casa televisiva, puesto que si ellos llaman a una persona “tienen que preguntarle de qué va a hablar y esa persona que habla tiene que tener la responsabilidad de señalar qué va a decir”.

Asimismo, aclaró que en estos momentos a ella se le “imputa un delito, y que está prescrito, por cierto, fue hace 8 años atrás, porque el tal Marcelo me acusa de obstrucción a la justicia”.

El mensaje de JP

El conductor del programa de TV+, Daniel Fuenzalida, le consultó si alguno de los rostros del matinal se habría contactado con ella para conversar sobre lo sucedido.

Helhue reveló que Julio César le envió un WhatsApp, en donde le preguntaba si iba a tomar acciones en contra de él.

“Yo le dije ‘no, en contra tuya no, porque eres un animador, pero sí en contra de CHV, porque ellos tienen que tener la precaución’. No pueden llegar y mandar una nota de esa naturaleza que no dan ni vestigios”, aclaró.

Finalmente, la profesional aclaró que por esta situación está perdiendo mucho, puesto que siempre la contactan desde el canal, pero que ahora no le interesa puesto que “para mí lo más importante es ser abogado. No me interesa la televisión”, concluyó.