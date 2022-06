“Me puse a llorar”: Mario Velasco recordó traumático episodio paranormal que experimentó con un amigo fallecido

Mario Velasco entregó detalles desconocidos de un episodio paranormal que le ocurrió hace un tiempo en su hogar, a un mes de la muerte de un amigo cercano.

Fue en el programa “Zona de Estrellas” donde el rostro televisivo dio cuenta de su traumática experiencia ante sus compañeros de panel del estelar de espectáculos de Zona Latina.

“Habíamos cuatro personas comiendo en una mesa, dos amigas y un amigo. Yo lo había conocido (a su amigo) por la hípica, porque habíamos compartido el mismo grupo”, inició su relato Velasco, quien aseguró que en dicha reunión sintió la presencia de su amigo.

“De repente me paro a buscar hielo y vuelvo. Regreso y mis tres amigos, que estábamos en una mesa de comedor de vidrio, estaban mirándose muy impresionados”, prosiguió el animador, quien en ese instante supo que sus amigos habían sido testigos de una actividad paranormal en la mesa del comedor.

El traumático episodio de Mario Velasco

“‘¿Lo viste?’, me dice una de ellas. ‘Sí. ¿Tú también?’. ‘Sí’. Una botella de vino se había movido de aquí hasta acá sola. Estaba la marca de agua. Y ellos muy impactados con lo que había pasado”, contó Velasco, quien recordó que tras ese episodio hizo una declaración que le costó una experiencia impactante e inolvidable.

“Yo, en ese momento, medio en broma y medio en serio digo: ‘¿Cómo me lo perdí? Si igual tenía confianza con él. ¿Cómo me lo perdí? Ojalá se me manifestara a mí (...) pasa media hora. Nos cambiamos al living. Estábamos tres amigos hablando, tirando la talla. Les juro que me había tomado dos copas de vino: una durante la comida y otra la tenía en la mano”, recordó.

Y tras ese momento, insistió Velasco, llegó su experiencia paranormal al visualizar la nítida silueta de su amigo.

“Se vestía de gánster, con sombrero. Nunca había estado en este estado de empezar a llorar, a llorar, a llorar y transpirar de una manera copiosa. Fue como si hubiese jugado una pichanga. Mi polera la estrujabas (...) les digo a mis amigos ‘lo acabo de ver’. Y me decían ‘ya...’. Me creyeron. No me pude calmar. Me puse a llorar y a llorar. Me impresionó mucho, porque sentí su presencia. Sé que estaba ahí”, finalizó.