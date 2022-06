“Yo no me caso”: Rocío Marengo finalmente rechazó la propuesta matrimonial de Eduardo Fort

Esta semana se reveló en el programa de espectáculos argentino “El ejército de LAM” que finalmente la modelo y conductora transandina Rocío Marengo rechazó la propuesta matrimonial que le hizo su pareja de casi una década, el empresario chocolatero de su país, Eduardo Fort.

Una bomba que sorprendió este jueves a los medios de espectáculos argentinos, que a inicios de junio habían entregado la primicia de la propuesta de Fort a Marengo, y la posterior aceptación que la amiga íntima de Pamela Díaz le había dado al hombre con el que ha estado emparejada hace poco menos de una década.

Me dijo: ‘Sí, me propusieron casamiento, pero yo no me caso’. — Ángel de Brito

La confirmación de la negativa de Marengo la entregó este miércoles el animador de LAM, Ángel de Brito, quien incluso sorprendió con sus dichos a una de las panelistas de su programa televisivo, Pía Shaw, quien había dado el golpe periodístico del matrimonio entre la modelo y el empresario.

El rechazo de Marengo a la propuesta de matrimonio

“Me dijo Rocío Marengo hoy que no se casa. Me dijo: ‘Sí, me propusieron casamiento, pero yo no me caso’”, aseveró De Brito, quien explicó que la inesperada decisión de la argentina, que en las últimas semanas ha estado expuesta en los medios de su país por el fracaso en su intento de quedar embarazada y por el escándalo en el que se vio involucrado su hermano por el robo de una avioneta, se debe principalmente por su deseo de privilegiar su carrera televisiva en Chile.

LEE MÁS: “Estoy triste”: Rocío Marengo confirma lamentable noticia sobre sueño de ser madre

LEE MÁS: “Un poquito de miedo”: Rocío Marengo alerta a sus seguidores por su estado de salud

“Cuando me calme un poco, voy a salir a hablar de todo (...) uno por uno me voy a encargar de todos”, prosiguió el conductor de LAM, quien dio cuenta del entusiasmo que tiene Marengo respecto de su carrera televisiva en Chile, donde está “próxima a comenzar un programa nuevo, por lo que no quiere involucrarse en ningún problema” mediático.