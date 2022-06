Latife vaticina la fecha de regreso de Gonzalo Ramírez a TVN y alerta por sus problemas de salud

La tarotista Latife Soto reveló anoche, en el “Me Late Prime”, que el periodista y rostro de TVN, Gonzalo Ramírez, recién podría volver al canal público en tres o cuatro meses o directamente en marzo del próximo año si llega a recuperarse de sus problemas de salud.

La mentalista hizo sus predicciones en el programa de espectáculos de TV+, donde destacó el delicado estado de salud mental de Ramírez y sus posibilidades de recuperarse.

La recuperación de Gonzalo Ramírez

“A mí me pasó algo con él hace hartos meses atrás (...) yo no veo mucha televisión, pero dejo el televisor prendido, en la mañana, cuando uno entra al baño, se ducha, se baña y un día lo quedé mirando, me detengo a mirar, y le encontré una cara de enfermo y dije, como que lo miré un poquito más, y dije ‘está muy demacrado este niño, se va a enfermar mucho’. Eso me pasó en enero”, inició la tarotista, ante la atónita mirada de Daniel Fuenzalida y sus compañeros del panel, Sergio Rojas y Andrés Caniulef, quienes confirmaron que a inicios de año se conocieron los problemas de salud del periodista, que terminaron por sacarlo de pantalla a mediados de mayo.

En ese instante fue que Latife sacó las tres cartas del periodista, de las cuales pudo interpretar que Ramírez “llora mucho”.

La tarotista aseguró que el periodista volvería a TVN, en el mejor de los casos, en 3 o 4 meses, o directamente llegaría en marzo del próximo año a la señal pública. Fuente: TV+.

“Esta carta, un cinco de bastos, son lágrimas. Y él llora mucho, está muy emocional. Le ha afectado mucho (...) ¿saben qué? esta carta que está aquí está demostrando que él no hace duelos. Él pasa y pasa etapas, es como un guerrero que sigue peleando batallas y batallas y lo veo que nunca ha hecho duelos”, enfatizó la tarotista, quien expuso que de no poder “controlar sus nervios”, el comunicador “va a seguir enfermo”.

“Si él no sabe controlar sus nervios va a seguir enfermo. Él siente que el no ha estado a la altura también con su familia, es como que no ha podido entregarles lo que corresponde a su familia. Él entrega de todo a su familia, pero se está sobre exigiendo”, explicó.

Sobre el final, los panelistas del programa le preguntaron si el eventual retorno a las pantallas de Ramírez sería pronto, Latife respondió con un enfático “yo creo que en marzo, aunque podría volver en 3 o 4 meses más”.

“Primero se va a sanar, él va hacer su sanación”, aseguró la tarotista, quien de todos insistió en que ese regreso será primero en el área de prensa, con menos exigencias que la conducción del matinal.