Revelan los motivos por los que Mauricio Pinilla renunció dos veces a TVN

Este viernes se conocieron detalles desconocidos respecto de los problemas que ha tenido que enfrentar TVN con su nuevo rostro, Mauricio Pinilla, quien habría protagonizado algunas fuertes discusiones con ejecutivos de la señal pública y que habrían derivado en dos renuncias del exjugador de Universidad de Chile al canal.

Fue la periodista Paula Escobar, en un Live de su cuenta de Instagram, quien aportó con más datos a los rumores que durante esta semana se conocieron en algunos programas de espectáculos respecto de la renuncia de Pinilla a TVN.

Según la comunicadora, Pinilla no sólo habría renunciado al canal sino que lo habría hecho en dos oportunidades, en medio de fuetes discusiones con los ejecutivos de TVN.

Los días de furia de Mauricio Pinilla en TVN

“Mauricio Pinilla renunció dos veces a Televisión Nacional. Los ejecutivos lo trataron de convencer”, inició su relato Escobar, quien afirmó que el primer furibundo episodio del deportista, devenido ahora en rostro televisivo, se dio con el matinal que conduce los fines de semana con Karen Doggenweiler.

“Se supone que (el programa ‘Buen Finde’) va de 10 a cierta hora, pero empieza a las 10 de la mañana. Televisión Nacional a través de sus redes sociales dice que lo van a adelantar, pero esto a través de las redes sociales. Es ahí cuando Mauricio Pinilla se indigna y llama a los ejecutivos, porque además no habla con su editor o productor, sino que se maneja a nivel de ejecutivos”, reveló la periodista, quien afirmó que en dicha reunión Pinilla reclamó porque esa decisión no se la había consultado primero a él.

LEE MÁS: Mauricio Pinilla se descarga en Twitter por tenencia de armas

LEE MÁS: “No me puedes hacer esto”: Revelan conflicto entre Mauricio Isla y Pinilla por Gala Caldirola

“Habría dicho que cómo era posible que a él no le han informado esto, que él no está para este tipo de cosas. ‘Si a mí no me informan lo que va a pasar con mi programa primero, no tengo nada que hacer acá’”, explicó.

“Mauricio Pinilla anda bien malgenio en TVN”, insistió la periodista, quien especuló que el fracaso en los deseos de prolongar el horario de “Buen Finde” se debe a la negativa del exfutbolista.

“Lo que habían propuesto en el canal de alargarlo, no lo hacen, probablemente por Mauricio Pinilla”, señaló.

LEE MÁS: Natalia Valdebenito se fue con todo en contra de Mauricio Pinilla: “Me quedo con la Pinilla buena. La que mete goles y vota Apruebo”

El otro día de furia de Pinilla, según Escobar, se dio porque el rostro de TVN no tenía un estacionamiento asignado en el canal.

“Llega Mauricio Pinilla y se estaciona en cualquier lugar. No ve al guardia que lo guíe. Le pasan un parte de amonestación diciéndole que no se puede estacionar ahí”, contó la periodista, quien aseguró que esta situación fue la que desencadenó una nueva renuncia de Pinilla.

“Habría provocado tal escándalo, que Mauricio Pinilla nuevamente llama a los ejecutivos y vuelve a renunciar. Es ahí de nuevo cuando ellos tratan de llamarlo por teléfono”, reveló la comunicadora, quien finalizó su relato contando que gracias a la pronta gestión de los ejecutivos del canal fue posible que el también rostro de ESPN y radio Agricultura desistiera de su renuncia.