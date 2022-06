“¡Elimínenme de sus vidas!”: revelan furiosa reacción de Mauricio Pinilla por pelea de Gissella Gallardo y Roberta Melo

Un nuevo capítulo a la polémica sumó este fin de semana el periodista de espectáculos, Sergio Rojas, a disputa que mantienen la exesposa de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, y su exsocia, la modelo brasileña Roberta Melo.

Esto, luego que el panelista de “Me Late” diera a conocer junto a la periodista Paula Escobar, en su habitual Live de Instagram “Que te lo digo”, detalles desconocidos de la postura que el retirado futbolista y actual rostro televisivo tuvo frente a las acusaciones de la brasileña en contra de Gallardo.

El conflicto desatado entre la ex del deportista y Melo se dio en el contexto de las acusaciones de hackeo de sus redes sociales que la modelo hizo en contra de Gallardo y las revelaciones íntimas que posteriormente realizó respecto de la fallida relación matrimonial entre Pinilla y Gissella.

La furiosa respuesta de Mauricio Pinilla a polémica

Acusaciones que involucraron al deportista, de quien incluso señaló que tenía GPS puestos por su exesposa en sus zapatillas.

Y este domingo, cuando la polémica entre ambas mujeres parecía haber disminuido con el eventual acuerdo al que habrían llegado la semana pasada sus abogados para desistir de seguir en tribunales con las denuncias, Rojas reflotó el tema con unos mensajes que Pinilla le mandó a la brasileña durante el inicio de la polémica con el objetivo de desmarcarse del conflicto que Melo tiene con Gallardo.

LEE MÁS: Revelan los motivos por los que Mauricio Pinilla renunció dos veces a TVN

LEE MÁS: “Lo inflaron tanto que hoy se cree el Brad Pitt de TVN”: sigue polémica por Mauricio Pinilla

“Yo tengo unos WhatsApp donde Mauricio le manda un mensaje a Roberta y que tengo en mi poder”, afirmó Rojas en su Live, luego que su colega le pidiera dar la exclusiva luego de comentar del eventual acuerdo extrajudicial entre ambas mujeres.

“‘Roberta, a mí no me hables así, yo estoy buscando solucionar los problemas. Parece que no entiendes nada, pero filo, hagan cagar sus vidas. Yo sigo con la mía. ¡Chao!’. Eso le dice Mauricio Pinilla”, reveló el comunicador, quien dejó impresionada a Paula Escobar al afirmarle también que el eventual acuerdo entre los abogados quedó en nada y que “Roberta seguirá hablando de Gissella”.

“‘Roberta, no me interesa seguir discutiendo contigo, te dije lo mismo que a ella. ¡Elimínenme de sus vidas!”, prosiguió su lectura el periodista, quien además reveló que dicha conversación se acabó con un categórico: “‘¡Se acabo! El resto me importa un pico, que se maten si quieren’”.