Vanesa Borghi reconoce que tras su separación “ha sido difícil empezar de nuevo”

Vanesa Borghi será la entrevistada de esta noche en “Pero con respeto” de Chilevisión y en el programa de Julio César Rodríguez recordará lo difícil que fue el proceso de separación con su expareja y el inicio de una nueva relación amorosa.

La modelo argentina, que hace un tiempo se integró al equipo de “Sabingo” y fue una de las finalistas de la última edición de “El discípulo del chef”, expondrá a Rodríguez el duro tránsito que debió enfrentar en el proceso de separación de Danilo Sturiza, con quien si bien no mantiene contacto en la actualidad, sigue extrañándolo porque mantuvo “una relación de familia” por poco más de una década, según contó Tiempo X.

“Si bien hoy en día no hablo con él, es lógico que se extrañe en el día a día”, contará la argentina, quien reconocerá también que “es difícil empezar de nuevo”.

La nueva vida de Vanesa Borghi

Ese nuevo transitar, señalará Borghi, viene de la mano de una nueva relación amorosa: “Él está conociendo a alguien y yo también estoy conociendo a alguien (...) yo de corazón le deseo lo mejor”.

En su momento la modelo y presentadora argentina ya había abordado uno de los temas que, en sus palabras, tuvo relación con el desgaste de su relación matrimonial.

“El proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”, explicó en aquel momento.

Las otras confesiones de Borghi en CHV

Otro de los temas que tocará la transandina en el programa de JC Rodríguez tendrán que ver con su pasado en “Morandé con Compañía” y el inexistente parentesco con el extécnico de Colo Colo y la selección chilena, Claudio Borghi.

“Kike es bastante ausente con su teléfono, sólo lo agarra para preguntarme por alguna copucha mía (...) las mujeres más recordadas (del programa) son Marlen Olivari y la señorita Jeannette (Moenne-Loccoz)”, contará.