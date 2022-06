“Era más clasista”: revelan nuevos detalles del ninguneo de Claudia di Girolamo a Carolina Arregui

La entrevista que dio esta semana Carolina Arregui en el estelar “Pero con respeto”, de CHV, provocó una oleada de reacciones en diversos programas de espectáculos, quienes entregaron reveladores detalles del desaire que Claudia di Girolamo habría tenido con su colega de tablas en la época en que ambas actrices eran las principales figuras de las ficciones televisivas en el país.

“Me sentí tan mal, dije: tan invisible soy. Nunca le haría un oso a nadie. Lo atribuyo a que en alguna época yo hice teleseries durante muchos años en Canal 13″, fue la confesión de Arregui que hizo estallar a espacios como “Me Late Prime” o “Zona de Estrellas”, que sin dudarlo se abocaron a dar luces respecto de la personalidad de Di Girolamo.

“Pesada como caldo de tuerca, porque yo, cuando me tocaba ir a entrevistarla a Televisión Nacional, qué mujer más desagradable (...) era pesada, pesada”, acusó el periodista Sergio Rojas, cuyos dichos fueron respaldados por el conductor, quien recordó otros episodios que involucraron a Di Girolamo.

Los cuestionamientos a Claudia di Girolamo

“En la época de ‘Ángel Malo’ y ‘Marrón Glacé’ era super clasista el asunto, hay que decirlo. Yo lo que sabía, por gente que trabajaba ahí en el canal, por ejemplo, de partida había un casino en el centro del patio de Canal 13, pero afuera, donde pasan las escenografías, había un café que solamente podían entrar parece que rostros del área dramática”, señaló Fuenzalida.

“Era más clasista, porque ella además de ese clasismo, tenía un clasismo de ser una mujer de tablas, de muchas preparación, de una familia muy docta. Entonces ver a esta morena (Arregui) que su gran gracia era llorar, porque esa era su gran gracia (...)”, lanzó Rojas.

Los dichos de ambos comunicadores de TV+ no fueron los únicos que hubo respecto del incidente entre ambas actrices, ya que en el espacio de farándula de Zona Latina apuntaron a que el conflicto nació en la época en que Arregui era pareja del director Óscar Rodríguez, quien con sus decisiones de optar por su pareja para los roles protagonistas de las novelas de Canal 13 fue distanciando aún más a las actrices.

La defensa a Claudia di Girolamo

“Los papeles protagónicos, digamos ‘las malas’, generalmente eran para Claudia (...) creo que se molestó y dijo: ‘Esta cuestión es abuso de poder’”, recordaron de las declaraciones de Arregui.

Esta situación fue la que abordó Raquel Argandoña, quien se puso del lado de Di Girolamo.

“Yo no critico a Claudia di Girolamo porque muchos de nosotros no nos llevamos muy bien aunque trabajemos en el mismo medio, y si tú te llevas mal con una persona. ¿Por qué tienes la obligación de saludarla? Simplemente no le das la cara y punto, aunque sea por educación, no”, enfatizó la opinóloga, quien dejó en claro su postura al afirmar que por nada del mundo saludaría a las personas que le caen mal.

“Si yo me llevo mal contigo, o me has hecho algo, o te has referido mal de mí o mi entorno, no me interesa saludarte ni siquiera por educación, quiero que tú sepas que para mí eres desagradable, no sé si me explico”, cerró.