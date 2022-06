“Uno puede estar en todos lados”: Daniel Fuenzalida cuestiona a Raquel Argandoña e insiste que puede animar un matinal

Daniel Fuenzalida salió al paso de los cuestionamientos que Raquel Argandoña hizo respecto de sus deseos por conducir el matinal “Tu Día”, de Canal 13, y aseguró que no por estar vinculado a la farándula televisiva debiera ser descartado como un potencial conductor del espacio de la señal de Andrónico Luksic.

En “Me Late Prime” fue donde el comunicador refutó los dichos que la opinóloga dio en “Zona de Estrellas” en torno a que si ella fuera ejecutiva de Canal 13 “no lo contrataría (...) al ‘Huevo’ Fuenzalida no lo van a llevar al 13. está muy encasillado en la farándula”.

Es como que yo le dijera a Raquel (Argandoña) que no puede estar en un panel porque para todos es ‘La Quintrala’. — Daniel Fuenzalida

En su momento, Fuenzalida sinceró sus deseos de llegar al matinal de Canal 13, en reemplazo de las actuales animadoras, Ángeles Araya y Mirna Schindler, considerando los bajos números de rating que tiene el matinal de la señal privada. Incluso aportó con el nombre de su compañera de animación -Priscilla Vargas- y con el rol que Araya y Schindler tendrían en un espacio conducido por él -panelistas-.

El sueño de llegar a Canal 13

“Mi sueño siempre ha sido un matinal. Yo entrego todo, absolutamente todo lo que tengo hoy por animar un matinal”, dijo en aquella ocasión el también locutor radial.

“Raquel Argandoña dijo que no te iban a llamar del matinal porque estabas muy liado al mundo del showbusiness of the entertainment televisión”, le indicó su compañero de panel en el programa de TV+, Sergio Rojas, a quien Fuenzalida le respondió con un tajante “Tiene razón Raquel” en ese punto.

“Yo comparto su opinión. Pero uno es capaz de hacer varios géneros. He hecho farándula, entretención, programas de conversación. Claro, hago farándula”, afirmó Fuenzalida, quien usó como ejemplo a la propia Argandoña para reafirmar sus posibilidades de conducir un matinal.

“Es como que yo le dijera a Raquel que no puede estar en un panel porque para todos es ‘La Quintrala’. No poh, uno puede estar en todos lados”, sentenció.

El apoyo a Daniel Fuenzalida

Su reflexión, por cierto, fue compartida tanto por Rojas como por Andrés Caniulef, quienes apuntaron a que Fuenzalida bien podría estar a la cabeza del programa del 13, tal como hoy en día lo hace Julio César Rodríguez en el matinal de CHV.

“Julio César Rodríguez, el rostro menos rostro de la televisión. ¿Dónde comenzó? Primer Plano. ¿Dónde terminó? Siendo el hombre más creíble del matinal más visto. Y era el rostro ícono de Primer Plano”, dijo Rojas.

“Lo que hace falta (en ‘Tu Día’) es un vuelco de timón en 180 grados. Hacer un cambio completo de lo que se está haciendo para generar una expectativa mayor”, cerró Caniulef.