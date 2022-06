Cami pide que Chile cuide a sus artistas con la “pasionalidad” de la industria argentina

La cantante chilena Camila Gallardo, rebautizada en el ambiente artístico como Cami, aseguró en entrevista con un medio argentino que la industria musical nacional debería imitar a su par transandino para abrirle de esa forma mayores oportunidades de desarrollo profesional a los artistas criollos.

Los dichos de Gallardo los realizó en lanacion.com.ar, donde dio cuenta de sus preparativos previos al concierto que ofrecerá este viernes en el teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Una de las cosas que replicaría acá en Chile es esa ‘pasionalidad’ con la que cuidan su arte, y no solamente a sus artistas en sí, sino en otros ámbitos. — Cami

En la oportunidad, la también jurado del programa de talentos “The Voice”, de CHV, elogió a la gran cantidad de artistas argentinos que copan la escena sudamericana con sus estilos musicales y de su buena relación y admiración con varias cantantes locales, como Tini Stoessel, Nicki Nicole o María Becerra.

Los cuestionamientos de Cami a la escena chilena

“Siempre he tenido muy buena relación con mis colegas argentinos. Tini es una de mis mejores amigas, la quiero como una hermana. Con el resto de los artistas que he colaborado siempre ha sido una muy linda experiencia. Hace unas semanas, cuando estuve en lo de Tini, estuve hablando con María Becerra. Siempre nos tirábamos buena onda pero nunca habíamos conversado. Es un amor, un encanto. A Nicki Nicole la súper admiro y la quiero, es una tremenda artista. Emilia también. Son artistas de mi misma generación y, a pesar de que hacemos música distinta, hay muy buena onda”, aseguró.

En ese contexto es que Cami hizo el paralelo entre la escena artística argentina y la chilena, la cual consideró debería replicar el buen trato y apoyo hacia sus artistas.

“Amo Argentina, tienen un país hermoso, es muy pasional. Me considero una persona muy pasional, entonces me encuentro bien con el público argentino. Me gusta la manera que tienen de cuidar a sus artistas, de cuidar su industria local, su industria musical. Eso es algo admirable y me encantaría que podamos aprender algo de nuestros hermanos latinoamericanos”, señaló la cantante.

Camila Gallardo. Fuente: Instagram.

“Creo que una de las cosas que replicaría acá en Chile es esa ‘pasionalidad’ con la que cuidan su arte, y no solamente a sus artistas en sí, sino en otros ámbitos”, insistió la chilena, quien puso como ejemplo del mayor desarrollo artístico argentino a su industria del teatro.

“Es un lugar al cual ustedes recurren mucho, es un centro de disfrute y placer por parte del público y también de inspiración para muchos otros artistas. Inconscientemente generan espacios colaborativos donde le permiten a una industria crecer. Es algo que siento que nos falta por aprender acá en Chile, eso de lograr esos espacios colaborativos viniendo de distintas disciplinas”, cerró.