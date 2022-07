“Me sentí excluido”: Nacho Gutiérrez reveló el motivo burocrático que lo llevó a casarse

Fue hace dos semanas que el exanimador de TVN Ignacio Nacho Gutiérrez contrajo matrimonio por el civil con su pareja de hace 10 años, Rodrigo. “Nos casamos, hoy fue el día más importante de nuestras vidas y rodeados de nuestra familia más próxima hemos decidido decir que sí ante la ley”, escribió el pasado 19 de junio en su Instagram.

Hoy, reveló el motivo burocrático que los convenció de legalizar su relación y dar el sí ante un juez del Registro Civil, luego de que se aprobara el matrimonio igualitario en nuestro país.

“Porque hoy todos podemos... acá está nuestra libreta de familia! Que viva el amor Que viva nuestro Chile”, publicó en aquella oportunidad.

Las razones, según contó al diario LUN fue porque, al no ser considerados como pareja ante la ley, no podían tomar decisiones respecto a la otra persona en caso de emergencia, puesto que no eran considerados “familia”, a pesar te tener una relación de pareja hace una década.

“Nosotros decidimos casarnos por circunstancias de la vida, un poquito más complicadas. Hace un par de años, antes de la pandemia, nosotros estábamos en la Región del Maule, y Rodrigo tuvo un accidente leve, nada grave, pero igual lo llevé de urgencia a una clínica”, indicó.

Agregando que “mientras eso pasaba, él se quedó dormido y había que hacerle exámenes, una radiografía. Y yo le digo al equipo médico que sí, que le hicieran la radiografía. Me dicen: ‘Bueno, pero ¿ustedes qué son?. Yo le digo que él era mi pareja. ‘Ah, entonces usted no puede ordenar ningún examen ni procedimiento del señor porque usted no es familia suya’, me contestan”.

Ahí, a pesar que el animador le explicó al doctor que eran como una familia, legalmente se le negó la posibilidad de decisión. “Tienen que venir los papás o la hermana para autorizar cualquier cosa, a menos que él despierte y ordene los exámenes”, le dijeron.

“Me sentí excluido”

“La verdad es que en esa situación yo primero me sentí mal, excluido. Entonces ahí uno se da cuenta de que el matrimonio es algo más que palabras bonitas y una rica fiesta. Es una cosa que tiene que ver con algo legal. Ahí decidimos, después de muchos años, casarnos”, explicó.

Si bien, años antes ya habían firmado un Acuerdo de Unión Civil junto a su eterno enamorado, ahora fueron más allá en su relación, luego de siete meses de promulgarse la Ley del Matrimonio Igualitario.