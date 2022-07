“El galán se me cae”: Adriana Barrientos cuestiona apoyo de Luz Valdivieso a Claudio Castellón por acusaciones de violencia

La modelo y figura mediática, Adriana Barrientos, cuestionó la defensa que Luz Valdivieso hizo este martes en favor del actor y su actual pareja, Claudio Castellón, luego de las acusaciones por violencia doméstica que denunció en contra suya su expareja y la actriz Sigrid Alegría.

Fue en el programa de espectáculos “Zona de Estrellas”, donde Barrientos puso en duda la explicación dada por Castellón y el apoyo de Valdivieso.

Los cuestionamientos al rostro de Mega

“Me gustaría saber si ¿es verdad que Luz Valdivieso avala que su pareja haya amenazado a Sigrid Alegría? Porque yo a Sigrid Alegría le creo”, afirmó la modelo, quien pese a la aclaración que le hizo posteriormente su compañero de panel en el espacio de Zona Latina, Hugo Valencia, respecto que el juicio de Alegría era por la publicación de Fran Masanes en contra de Castellón y no por su experiencia con el actor, se mantuvo firme en su postura crítica a Valdivieso y su actual pareja.

“Hay una denuncia de una bailarina que trabajaba en Chilefilms donde el caballero (Castellón) fue tomado preso porque los vecinos lo denunciaron por empujar a esta chiquilla que ha trabajado en el Morandé (...) no voy a decir el nombre”, explicó Barrientos, quien reconoció que en estos casos se cae su imagen respecto de los hombres.

“¡Cómo, Luz Valdivieso! Si es tu amiga, tu compañera de trabajo (...) si mi pareja agrede o lo veo con esas actitudes, el amor se me cae al piso, el galán se me cae y yo termino la relación. Yo como mujer me muero si me pasa una cosa como la que le pasó a Sigrid Alegría”, enfatizó la modelo, quien reconoció que seguir hablando o criticando a Castellón le daba miedo por las posibles consecuencias que tendría para ella cuestionar al rostro de Mega.

“Ayer (lunes) tenía miedo de seguir hablando de este personaje por las medidas, por lo que él hizo contra Sigrid Alegría. Me da miedo emitir mi opinión, se lo comenté a Raquel (Argandoña) en camarines. Tengo miedo, yo vivo sola con mi perrito, me da miedo hablar de este hombre”, finalizó.