“Me alegra mucho que esté recuperado”: María Luisa Godoy y el regreso de Gonzalo Ramírez a “Buenos días a todos”

María Luisa Godoy destacó esta semana el retorno de Gonzalo Ramírez a la conducción de “Buenos días a todos”, luego de ausentarse del matinal de TVN aquejado de una enfermedad vinculada a problemas de salud mental.

El periodista había informado a mediados de mayo a sus seguidores de redes sociales del tiempo que debería tomarse para recuperarse.

Me gusta que se haya cuidado (Gonzalo Ramírez) y que se tomó el tiempo necesario, y que haya vuelto cuando sintió que estaba contento de regresar. — María Luisa Godoy

“Les cuento por esta vía que me ausentaré un tiempo del matinal por recomendación médica. Es muy importante para mi comunicarlo, ya que respeto mucho a la teleaudiencia. Agradezco a quienes gustan de mi trabajo y me siguen, y por supuesto a mi equipo”, publicó en ese entonces Ramírez, quien un mes después regresó a las pantallas del espacio de TVN enfatizando la importancia que tiene el tratamiento de las enfermedades mentales en el país.

“Hay que poner por delante la salud. A veces el cuerpo avisa y hay que parar. Lo último que quiero decir es gracias y que la salud mental sea un derecho para todos en este país”.

Ya más repuesto, fue su excompañera en el matinal, Godoy, quien valoró positivamente su retorno a las pantallas. “Saludable” y “feliz”, como aclaró la coanimadora del próximo Festival de Viña.

El esperado retorno de Ramírez a TVN

“Me alegra mucho que esté recuperado, hablamos y ya me dijo que estaba bien y contento de volver, así que le deseo lo mejor”, señaló Godoy en entrevista con pagina7.cl, quien al igual que su colega en TVN, enfatizó en la necesidad que el Estado legisle para darle cobertura a estas afecciones de salud.

“Es un gran tema en nuestro país y en el mundo entero la salud mental, para preocuparse, hacerse cargo y dedicar recursos, y eso el Presidente Gabriel Boric ha ido en esa línea”, indicó la comunicadora, quien optó por no dar mayores detalles respecto a si en algún momento ella vio alguna señal de agotamiento o estrés de su compañero en el matinal de TVN.

“Me da como pudor, son temas de él, como que no me gustaría meterme más allá, pero me gusta que se haya cuidado y que se tomó el tiempo necesario, y que haya vuelto cuando sintió que estaba contento de regresar”, finalizó.