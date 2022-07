“Me encanta educar”: María Luisa Godoy entregó detalles del ambicioso proyecto que realiza fuera de la TV

María Luisa Godoy sorprendió esta semana al revelar el nuevo proyecto en el que está trabajando durante estos meses alejada de las pantallas de TVN, por su periodo de prenatal ante el próximo nacimiento de su quinto hijo.

Y este no se trata de un futuro programa en las pantallas del canal público, sino más bien de un anhelo que la periodista pudo concretar estos meses de forma más concreta luego de presentar, en medio de la pandemia, una serie de cuentacuentos junto a sus hijas en redes sociales.

Una experiencia que, en palabras de la figura televisiva, fue el inicio del proyecto que hoy en día la tiene embarcada en la escritura de un libro de cuentos que el próximo será publicado bajo el alero de una editorial chilena.

El proyecto de Godoy mientras está fuera de TVN

La revelación la ofreció este martes en #LaConversa, un streaming de Youtube del semanario The Clinic, donde entregó los detalles del contenido y publicación de su texto.

“No sé si se puede contar, pero estoy en un proyecto así, muy bonito. Lo voy contar igual, después me retarán, no sé si se puede o no, pero estamos trabajando con una editorial y efectivamente estoy haciendo un libro de cuentos, de cuentos clásicos que yo los reescribo de manera cortita para ir a dormir y que tengan alguna ayuda ojalá las personas que los están leyendo”, contó Godoy, quien tomó su experiencia virtual de contarle cuentos cortos a sus hijas para concretar este nuevo proyecto.

“Yo pongo como ejemplos, como vivencias personales de cómo me ha servido ese cuento para explicarle ciertas cosas a mis hijos también (...) con la experiencia que uno ha vivido, es bonito de repente (...) a mí me encanta como inculcarles los grandes clásicos infantiles a mis hijos porque también, además de que por algo son grandes clásicos, también es cultura general, también son bonitos y tienen enseñanzas muy profundas”, relató.

Tan entusiasmada se mostró con el proyecto, que Godoy profundizar en los motivos que la llevaron a embarcarse en este libro.

“A mí me encanta educar a través de los cuentos y es un proyecto para el próximo año que debiera estar listo y que me tiene muy entusiasmada”, señaló la animadora, quien reconoce no saber finalmente cuántos cuentos logre reescribir en el texto que publicará el 2023.

“Ya estamos en esto (...) llevo escritos 45. No sé cuántos vamos a terminar pero ya entregué a la editorial 45. Son muchos clásicos, los que más me gustan a mí con distintas enseñanzas de superación, de inclusión, hay mucho, de querernos como somos, hay tanta (...) si al final todos los cuentos tienen enseñanzas bonitas y trato de rescatar eso. Ha sido super bonito”, concluyó.