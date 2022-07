“Nunca acepté”: Naya Fácil reconoce que “demasiados” psicólogos le ofrecieron terapia a cambio de canjes

Naya Fácil reconoció que en algún momento recibió muchas propuestas de psicólogos para tratarla médicamente y que varios de ellos incluso le ofrecieron sus servicios a cambio de canjes.

La revelación la realizó este viernes en lacuarta.com, en una extensa entrevista donde la ahora influencer abordó varios episodios de su vida, como su traumática infancia, el distanciamiento de sus padres o su pasado vinculado a la prostitución.

“Todavía el tema con mis padres no está superado al ciento por ciento. Porque igual a veces me afecta. Por ejemplo, el otro día salí a la calle y una señora, calculo que de la edad de mi mamá, me abrazó y me dijo ‘Naya, dale con todo, no estés ni ahí con la gente que te tira mierda, tú puedes’, y me gustarían esas mismas palabras de mi mamá. A veces igual como que comparo y son cosas que me duelen, pero he sabido vivir con eso”, relató.

Los canjes de psicólogos para tratar a Naya Fácil

En ese contexto fue que la joven dio cuenta que en un momento, y dada su compleja vida, fue que varios psicólogos la contactaron en sus plataformas digitales para ofrecerle sus servicios.

“No me he metido a terapia, pero me han hablado muchos psicólogos. Me buscan muchísimo”, reveló la chilena, cuya personalidad genera un alto interés entre los profesionales médicos.

“Hubo un tiempo en que demasiados: me estaban hablando más de 10 psicólogos al día. Así como ‘Naya, yo te ayudo’, ‘Naya, por favor’ (...) algunos me ofrecían sus servicios por canje”, contó Naya, quien finalmente optó por descartar sus asesorías.

“Yo nunca acepté ninguno, porque de verdad tenía miedo al diagnóstico. Creo más en la energía, qué sé yo, quiero estar feliz, voy a estar feliz. He tratado de llevarme por ese lado”, cerró.