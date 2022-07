“Si uno es pesado, imagínense los dos pesados juntos”: reflotan romance entre Fran García-Huidobro y Marcelo Ríos

Sergio Rojas trajo desde el baúl de los recuerdos un romance que sorprendió este domingo a muchos de sus seguidores del streaming “Que te lo digo”, luego de entregar detalles desconocidos del fugaz amorío que protagonizaron en 2006 la actriz y opinóloga Francisca García-Huidobro y el retirado tenista profesional, Marcelo Ríos.

Fue en medio de su habitual Live de Instagram que el periodista de “Me Late Prime” aseguró que ambas figuras tuvieron un romance poco tiempo después de haber terminado sus relaciones con Julio César Rodríguez y Kenita Larraín, respectivamente.

(El romance) se fue a las pailas, (Fran García-Huidobro) terminó por desencantarse y darse cuenta que no podía seguir con este hombre (Marcelo Ríos). — Sergio Rojas

El fugaz romance de Marcelo Ríos y la figura televisiva

“García-Huidobro estaba pinchando con el ‘Chino’ Ríos y habían ido a Viña del Mar. No me acuerdo si iban bajando o subiendo por Agua Santa, ese camino que va bajando a Viña. Entonces el ‘Chino’ se pone súper camote porque quería bajarse a una botillería a comprar copete”, inició su relato el periodista, quien desclasificó los motivos que acabaron con el amorío tan rápido como inició.

“¿Cómo te vai (sic) a ir chupando en el auto?”, aseguró Rojas que García-Huidobro le dijo a Ríos en su primera salida, una alerta que posteriormente terminó por alejar a la actriz del deportista.

“Entiendo que ese fue un atado enorme, porque la Fran le decía: ‘¡Súbete, súbete, súbete!’. Y ahí fue un súper encontrón que tuvo la Fran García-Huidobro con el Chino Ríos”, relató el periodista de espectáculos.

“Otro fin de semana también los habían pillado en San Alfonso del Mar, porque lo de ellos habría sido un romance bien fugaz, pero Fran después de este episodio habría quedado súper chata con el ‘Chino’ y dijo: ‘No lo quiero ver nunca más’. Si uno es pesado, imagínense los dos pesados juntos”, lanzó sin pelos en la lengua el comunicador, quien aseguró que ese segundo episodio fue el que terminó con cualquier opción de consolidar una relación entre ambos rostros mediáticos.

“(El romance) se fue a las pailas, (García-Huidobro) terminó por desencantarse y darse cuenta que no podía seguir con este hombre”, aseveró Rojas, quien concluyó que dicha relación “no tenía por donde” prosperar.

Los dichos de Rojas los reflotó como una forma de traer a colación la rotunda negativa que, en 2016, dio la actriz en su extinto programa “Primer Plano”, donde aseguró que ella “nunca” había “tenido un romance con Marcelo Ríos”.

“¡No, no es mi romance! ¡Nunca lo fue! (...) si me hubiese gustado en algún momento, es discutible. Era el número uno. Tampoco fuimos a comer, fuimos a Algarrobo (...) un condominio que tiene el caballero ahí. Además, que no había ninguna posibilidad, porque yo estaba recién intervenida”, afirmó por aquellos días la expareja de Julio César Rodríguez, quien en aquella época (2006) recién se había puesto sus implantes de silicona.