“Lo que hay que hacer es ayudarla, no criticarla”: Patricia Maldonado lamentó estado emocional de Kathy Orellana

Un sentido análisis al actual momento emocional que pasa la cantante Katherine Orellana entregó la opinóloga Patricia Maldonado, quien en su programa de Youtube “Las Indomables” pidió mayor comprensión y menos críticas a la exparticipante de “Rojo”.

Los dichos de Maldonado llegaron luego que la exfigura de Mega recordara el más reciente registro visual de Orellana, donde la artista, entre lágrimas, aseguró estar “hecha mierda” y que pese a ello “no importa, yo me paro. Esa es la huevada que yo quiero explicarles. ¡Me paro!”.

Apoyo para Katherine Orellana

“Estuve viendo a Kathy Orellana. Subió unas imágenes que duele el corazón, porque es un chiquilla con mucho talento, con una voz muy privilegiada. Yo canté con ella, no soy su amiga, pero la conozco”, señaló una contrariada Maldonado, quien afirmó que “me dolió verla”.

“Me dolió ver una imagen donde dice ‘estoy reventada, pero me voy a parar’ (...) me afectó porque la adicción es una enfermedad, y yo veía en su página que decía ‘no me caguen’. Es muy fácil condenar a alguien, pero usted no sabe lo que está pasando por dentro”, prosiguió.

“Nadie sabe lo que está pasando en la vida de Kathy Orellana. Algo grave debe estar pasando. Lo que hay que hacer es ayudarla, no criticarla. Al que critico yo es al hijo de quiltra que vende, al que consume hay que ayudarlo a salir de eso (...) yo no culpo al que consume, critico al perro asqueroso que vende, a ese que llega y dice ‘mira, te tengo un regalito’. Por eso, le mando un mensaje muy cariñoso”, insistió.

Sobre el final la mediática recalcó en la necesidad de prestarle ayuda y acompañar a la artista, quien además ha debido lidiar estos últimos años con la imposibilidad de vivir con su hijo, que está bajo la tutela legal de la madre de Orellana.

“Me dio mucha, mucha pena verla. Sí, te vas a parar Kathy, y vas a tener que hacer un tremendo esfuerzo por tu hijo. Yo sé que lo vas a lograr (...) vuelvo a insistir, no soy amiga de ella, pero creo que merece una gran oportunidad. Ojalá salgo de esto. Un abrazo Kathy”, cerró la opinóloga.

Ajena a estos dichos, la aludida, quien luego de su comentada aparición en Instagram había dejado de publicar en la plataforma, regresó esta semana a la plataforma.

Lo hizo para explicarle a sus seguidores que su ausencia fue porque “me habían hackeado el Instagram, por fin ya es mío nuevamente” y no por la información que entregó la cuenta @copuchaschilensis, que en su Instagram aseguró que la artista “fue detenida por agresión a su mamá. Estuvo en la 1° Comisaría de Rancagua, en la Comisaría San Martín, y hoy pasa a control de detención”.