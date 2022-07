Checho Hirane recuerda su relación con La Red: “Yo entiendo que me usaron”

Checho Hirane tuvo duras palabras para su excasa televisiva, La Red, que está pasando por un difícil momento. Este jueves despidieron a 45 personas, en medio de los casi dos meses de huelga de sus trabajadores. En conversación con Julio César Rodríguez en el programa “Síganme Los Buenos” recordó los momentos en que condujo “Café Cargado” y también su salida.

Respecto a su llegada al canal, el comediante y también locutor, aseguró que “Víctor Gutiérrez me invitó para ser una voz distinta dentro de un canal mayoritariamente con programas cargados a la izquierda. Yo le dije sí, no tengo problema”.

“Tengo que decirlo. Me dejaron libertad de invitación, editorial. Lo que yo quisiera hacer lo pude hacer. Hasta que empezaron las recomendaciones, que tenían que consultar, que la cuestión. Cuando salió Boric, el director me dijo ‘pucha, no le pegues muchos palos’”.

Su salida de La Red

El locutor de Radio Agricultura recordó cuando lo sacaron del aire, al hacer una crítica a Gabriel Boric y su conducta hacia el empresariado. “Yo dije que hay que apoyar las buenas políticas, no todas las políticas. El gobierno de Boric y la constituyente es totalmente anti emprendimiento”, precisó.

“Me sacaron del aire. Cuando yo era amigo de Víctor. Él tiene todo el derecho a tener o no en su canal. No tengo problemas con eso. Pero hubiera esperado un llamado de él. Fue una censura grotesca”, reflexionó.

“Yo entiendo que me usaron. Pero yo también usé le espacio para poder mostrar una visión distinta de la sociedad”, sentenció.