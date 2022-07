Gala Caldirola indignada con rumor de un fallido intento suyo por reconciliarse con Iván Cabrera

Aunque ya han pasado varios meses del término de la relación entre Gala Caldirola e Iván Cabrera, una nueva información reflotó este fin de semana el conflicto que tuvo la pareja para ponerle fin a su amorío y el infructuoso intento que la española realizó para, supuestamente, regresar con el bailarín.

Fue en el Live de Instagram de Sergio Rojas “Que te lo digo”, donde el panelista de “Me Late Prime” contó algunos detalles del reencuentro que Gala tuvo con Cabrera en un centro de eventos de Vitacura (Club Amanda) y del revés que tuvo al intentar retomar su relación con el “Potro”.

“Yo entiendo que la relación de Gala Caldirola con Iván Cabrera habría terminado bastante mal, porque según fuentes cercanas a los potros de Chile, ellos no habrían terminado nada de bien porque Gala Caldirola después de todo el desmentido que hace la expolola de Iván Cabrera, que entiendo que tiene algunos problemas, digamos, de salud mental, ella estaría con tratamiento y todo, para enfrentar esa situación que es bastante compleja, yo no puedo develar detalles, digamos, de la información que obtuve porque no tengo los documentos médicos, pero entiendo que es bastante compleja la situación”, contó el periodista, quien en ese contexto reflotó el eventual encuentro que tuvieron la española y el bailarín nacional.

El desencuentro que motivo el enojo de Gala Caldirola

“Pero bueno, la cosa es que Gala Caldirola, porque lo mandó por un caño a Iván, cuando se entera de todo esto, nunca más habló con él, desaparece de la vida de Iván hasta que se encuentran, que lo contamos acá en el ‘Que te lo digo’, en Amanda, un pub en Vitacura, y resulta que están ahí y me dicen que ella se habría lanzado, mira lo que te digo. ¡Se habría lanzado a los brazos de Iván!”, afirmó el periodista.

“Así como ‘pues, joder, perdona, pues que la he embarrado, tío, que yo la verdad es que lo siento, no estuve contigo, no estuve a la altura de las circunstancias’. Le dice como ‘démonos otra oportunidad’ y entiendo que habría sido Iván quien habría dicho en súper buena onda que como ‘bueno que tengas esta instancia’, verdad, de reflexión, de que me juzgaste antes de tener todos los antecedentes, pero ‘esto llego hasta acá’. O sea, Iván habría estado muy sentido, porque claro, sintió que en ese momento Gala y los demás lo dejaron solo”, aseguró Rojas.

Los dichos del panelista de “Me Late Prime”, no pasaron inadvertidos por diversos medios de espectáculos, como el portal limalimon.cl, que relató el eventual fallido intento de reconciliación que la española propició con Cabrera, una información que además compartieron en sus redes sociales.

Precisamente en dichas plataformas fue donde Caldirola desató toda su furia en contra del periodista de TV+.

Sin mencionarlo, sino más bien haciéndose eco de la noticia publicada por el medio, fue que la hispana publicó un categórico comentario en la publicación de su supuesto intento por volver con Cabrera: “Dejen de inventar webadas”, que acompañó de un emoji de una carita con sonrisa, dando a entender que todo el rumor era una especie de chiste sin sentido.