Revelan que juicio de Claudio Castellón y Fran Masanes será investigado como delito penal

Un vuelco judicial habría sufrido la semana pasada la denuncia por violencia intrafamiliar que mantiene enfrentados en tribunal al actor Claudio Castellón y su expareja, la preparadora física Fran Masanes.

Esto, porque tras la audiencia que la expareja tuvo en Tribunales de Familia la jueza que revisó el caso de Castellón y Masanes determinó derivar la investigación de la causa judicial al Ministerio Público, ya no bajo la carátula de violencia intrafamiliar sino que por el delito de maltrato habitual, el que tendría sanciones más elevadas en el ámbito penal que las denuncias de violencia en el entorno familiar.

La información la entregó este fin de semana la periodista Cecilia Gutiérrez, quien actualizó el proceso judicial al que llegaron Masanes y Castellón tras revelarse una serie de episodios agresivos en la relación de pareja que mantuvieron hasta el año pasado.

El juicio entre rostro de Mega y su expareja

Por un lado, Masanes acusó a la figura de Mega de haber sido violento con ella durante el tiempo que estuvieron juntos, relatando con detalle algunos episodios en los cuales Castellón incluso utilizó fuerza física en su contra.

“Comenzó a insultarme descontroladamente, con gritos y groserías, me amedrenta tirándome el cuerpo encima, no mide su descontrol. Cada vez aumentan más sus agresiones, incluso delante de nuestra hija. Siento temor, he sufrido agresiones constantes”, fue el relato de la denuncia de la mujer.

Por su parte, el actor de Mega contestó a los dichos de su expareja con un comunicado en su cuenta de Instagram donde negó cualquier episodio de violencia física en contra de Masanes y confirmó que él también presentó una denuncia en contra de su ex en el Juzgado de Familia de Santiago.

“(...) obteniendo una orden de alejamiento de la agresora así como también una orden de inhibirse de publicar en redes sociales acusaciones o amenazas en mi contra. Dicha resolución ella había cumplido hasta ahora. (Desmiento) esta versión de violencia dada a conocer recientemente mediante terceros (periodistas). Es totalmente falsa”, afirmó el actor en su red social.

El nuevo escenario del juicio de Castellón y Masanes

Y ahora que el proceso ha avanzado en tribunales, se conocieron algunos datos respecto a la instancia legal en que se encuentra el litigio.

“La investigación de violencia intrafamiliar que había interpuesta en los Tribunales de Familia pasó al Ministerio Público por el delito de maltrato habitual y eso tiene una pena mucho mayor”, explicó Gutiérrez, quien afirmó que este nuevo trámite legal permitirá que la causa sea investigada ya no como civil sino que en el ámbito penal.

“Ahora se va a investigar como una causa penal y ambos tendrán que presentar sus pruebas y testigos porque hay denuncias cruzadas”, prosiguió la comunicadora, quien aportó además que en la defensa de Masanes se presentarán testimonios de otras mujeres que avalarían las acusaciones de la ex de Castellón.

Una de ellas, se informó, sería la bailarina María José Campos, conocida en el ambiente artístico como “Porotito Verde”, quien también mantuvo una relación amorosa con el actor.

“Están dispuestas a contar que vivieron situaciones similares cuando estuvieron emparejadas con Claudio Castellón”, cerró Gutiérrez.